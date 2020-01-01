محمد كامل يتحدث عن الانطلاقة الجديدة لقناة النادي الأهلي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:48 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أعرب محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استادات القابضة ورئيس شركة "لايف" المكلفة بإدارة قناة النادي الأهلي عن سعادته البالغة بإعادة إطلاق قناة نادي القرن مرة أخرى بعد التطوير الشامل والكامل الذي شهدته القناة وبعد أسابيع من العمل المتواصل.

أوضح كامل خلال كلمته بمناسبة إعادة افتتاح القناة بعد التطوير أن سعادته لا توصف خاصة وأن قناة الأهلي هي واحدة من أهم المشروعات في إطار الوحدة الاقتصادية بين النادي الأهلي وشركة استادات القابضة مؤكدا أن القناة سترضي كل مشجع للأهلي في ظل استخدام أفضل وأحدث تكنولوجيا التصوير والبث وستكون منبرا لنبذ التعصب.

وجاءت كلمة محمد كامل على النحو التالي:

"اللهم إنا نشهدك أنَا ما أوتينا ذلك عن علم منا، والحمدلله رب العالمين"
إن سعادتنا اليوم لا توصف، بل إنها تتعدى كل الحدود، حيث نحتفل بإطلاق أحد أهم مشاريع اتفاقية الوحدة الاقتصادية التي تجمع بين النادي الأهلي العظيم، وشركة استادات القابضة، ضمن رؤية الأهلي ٢٠٤٥، نحتفل سوياً بإعادة اطلاق قناة النادي الأهلي في ثوبها الجديد بعد التطوير الهائل الذي سيراه جمهور القلعة الحمراء، وكافة جماهير الرياضة في مصر والمنطقة.
بصفتنا شركة لايف "LIVE" صاحبة حقوق إدارة وتطوير قناة الأهلي والتابعة لشركة "استادات" القابضة، فإننا يملؤنا التفاؤل بأن تكون القناة نقلة نوعية في مجال الإعلام الرياضي المصري والعربي، في ظل ما نسعى لتوفيره من إمكانيات هائلة للقناة التي تغير شكلها تماما لتتواكب مع التطور الهائل في مجال الإعلام الرياضي، ولتتناسب مع قيمة وعظمة النادي الأهلي، نادي القرن في أفريقيا، وأحد أكثر الأندية حصدا للبطولات على مستوى العالم، وجمهوره العظيم.

منذ اللحظات الأولى لإتمام الاتفاق مع الأهلي ونحن نعمل ونجتهد ونعقد اجتماعات يومية مع الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي ومجلسه وإدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، حتى تخرج القناة في أبهى صورة وأفضل شكل، واخترنا بعناية كل ما من شأنه بث السعادة والفخر لجمهور الأهلي العظيم، وما يلبي رغباته وطموحاته ويتناسب مع شغفه وعشقه للكيان.

وسيتم العمل داخل القناة بأحدث التقنيات بعد التطوير الضخم في الصورة والمعدات والنقل التليفزيوني، والعمل على أن تكون قناة الأهلي منبر النادي وجماهيره العظيمة، ملتزمين في رسالتها بكل الروح الرياضية، لتستمر بعيدة تماما عن التعصب المرفوض، حتى تصبح المقصد الأول والمكان المثالي لكافة متابعي الرياضة في مصر والعالم جنبا إلى جنب مع جماهير الأهلي العظيمة التي نثق في أنها ستكون أكثر فخرا منا بهذه الصفحة الجديدة المضيئة من كتاب تاريخ عظمة القلعة الحمراء.

خلال الأيام القادمة ستشهد القناة الإعلان عن مفاجآت ضخمة ومشاريع عملاقة سوف تمثل نقلة نوعية للأجيال القادمة من عاشقي ومشجعي النادي الأهلي.

كل الشكر لكل من ساهم في خروج هذا الحلم للنور .. كي يشع نورا لا ينقطع أبدا بمشيئة الله .. قناة النادي الأهلي.

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محمد كامل قناة الاهلي ألأهلي

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