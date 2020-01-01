محمد كامل يتحدث عن الانطلاقة الجديدة لقناة النادي الأهلي
الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:48 م
علي نبوي
أعرب محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استادات القابضة ورئيس شركة "لايف" المكلفة بإدارة قناة النادي الأهلي عن سعادته البالغة بإعادة إطلاق قناة نادي القرن مرة أخرى بعد التطوير الشامل والكامل الذي شهدته القناة وبعد أسابيع من العمل المتواصل.
أوضح كامل خلال كلمته بمناسبة إعادة افتتاح القناة بعد التطوير أن سعادته لا توصف خاصة وأن قناة الأهلي هي واحدة من أهم المشروعات في إطار الوحدة الاقتصادية بين النادي الأهلي وشركة استادات القابضة مؤكدا أن القناة سترضي كل مشجع للأهلي في ظل استخدام أفضل وأحدث تكنولوجيا التصوير والبث وستكون منبرا لنبذ التعصب.
وجاءت كلمة محمد كامل على النحو التالي:
"اللهم إنا نشهدك أنَا ما أوتينا ذلك عن علم منا، والحمدلله رب العالمين"
إن سعادتنا اليوم لا توصف، بل إنها تتعدى كل الحدود، حيث نحتفل بإطلاق أحد أهم مشاريع اتفاقية الوحدة الاقتصادية التي تجمع بين النادي الأهلي العظيم، وشركة استادات القابضة، ضمن رؤية الأهلي ٢٠٤٥، نحتفل سوياً بإعادة اطلاق قناة النادي الأهلي في ثوبها الجديد بعد التطوير الهائل الذي سيراه جمهور القلعة الحمراء، وكافة جماهير الرياضة في مصر والمنطقة.
بصفتنا شركة لايف "LIVE" صاحبة حقوق إدارة وتطوير قناة الأهلي والتابعة لشركة "استادات" القابضة، فإننا يملؤنا التفاؤل بأن تكون القناة نقلة نوعية في مجال الإعلام الرياضي المصري والعربي، في ظل ما نسعى لتوفيره من إمكانيات هائلة للقناة التي تغير شكلها تماما لتتواكب مع التطور الهائل في مجال الإعلام الرياضي، ولتتناسب مع قيمة وعظمة النادي الأهلي، نادي القرن في أفريقيا، وأحد أكثر الأندية حصدا للبطولات على مستوى العالم، وجمهوره العظيم.
منذ اللحظات الأولى لإتمام الاتفاق مع الأهلي ونحن نعمل ونجتهد ونعقد اجتماعات يومية مع الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي ومجلسه وإدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، حتى تخرج القناة في أبهى صورة وأفضل شكل، واخترنا بعناية كل ما من شأنه بث السعادة والفخر لجمهور الأهلي العظيم، وما يلبي رغباته وطموحاته ويتناسب مع شغفه وعشقه للكيان.
وسيتم العمل داخل القناة بأحدث التقنيات بعد التطوير الضخم في الصورة والمعدات والنقل التليفزيوني، والعمل على أن تكون قناة الأهلي منبر النادي وجماهيره العظيمة، ملتزمين في رسالتها بكل الروح الرياضية، لتستمر بعيدة تماما عن التعصب المرفوض، حتى تصبح المقصد الأول والمكان المثالي لكافة متابعي الرياضة في مصر والعالم جنبا إلى جنب مع جماهير الأهلي العظيمة التي نثق في أنها ستكون أكثر فخرا منا بهذه الصفحة الجديدة المضيئة من كتاب تاريخ عظمة القلعة الحمراء.
خلال الأيام القادمة ستشهد القناة الإعلان عن مفاجآت ضخمة ومشاريع عملاقة سوف تمثل نقلة نوعية للأجيال القادمة من عاشقي ومشجعي النادي الأهلي.
كل الشكر لكل من ساهم في خروج هذا الحلم للنور .. كي يشع نورا لا ينقطع أبدا بمشيئة الله .. قناة النادي الأهلي.
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