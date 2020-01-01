"توك أبوك".. سيت كوم جديد للكاتب والسيناريست عز عزام على 3 أجزاء

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:48 م
عز عزام
عز عزام

انتهى الكاتب والسيناريست محمد عز عزام، من كتابة ست كوم جديد يحمل عنوان "توك أبوك"، استعدادًا لبدء تصويره خلال الأيام المقبلة بعد الاستقرار على أبطاله.

 

وقال محمد عز عزام، إن الست كوم يدور في إطار كوميدي إجتماعي من خلال 3 أجزاء؛ كل جزء يدور في 30 حلقة، ويتناول المسلسل المشاكل الاجتماعية التي أصابت الأسر المصرية بسبب انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وأخرها تطبيق "التيك توك" الذي بدأ انتشاره بكثرة خلال الفترة الماضية وسيظهر تأثيره في 2021.

 

وأوضح "عزام"، أن المسلسل يعد تجربة كوميدية جريئة في تناولها عن الأسر المصرية، وجاري عقد جلسات عمل مع إحدى شركات الإنتاج لبدء التصوير والاستقرار على فريق العمل.

 

يذكر أن "عزام"، له تجارب في عدد من الورش الفنية، كما شارك فى كتابة عدد من المسلسلات الرمضانية للإذاعة المصرية وإذاعة الشباب والرياضة رمضان 2019.

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