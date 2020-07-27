"وعرش ربنا فخامة".. محمد علاء يخطف أنظار جمهوره عبر "إنستجرام"

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
سعد نبيل

نشر الفنان محمد علاء، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، وكالعادة لاقت الصورة تفاعل كبير من جمهوره ومحبيه.


والتقطت "علاء"، الصورة على طريقة السيلفي، وذلك من داخل سيارته، حيث ظهر، وهو يردتي نظارة، ومن أبرز التعليقات التي تلاقها: "وعرش ربنا فخامة، والبرنس الجميل، الولا ياسر قمرررر ابوطويلة".


وفي سياق منفصل، شارك محمد علاء في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " البرنس"، الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا.


مسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان، روجينا، نور اللبنانية، ادوارد، رحاب الجمل، أحمد داش، محمد علاء، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.



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#mohamedalaa #2020 #summer #محمد_علاء

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