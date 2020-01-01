صحف عربية تبرز خبر ظهور نجاة الصغيرة بالشارع بعد تعرض منزلها للتصدع

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
تداول عددًا من مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمطربة شهيرة تجلس وحيدة بجانب العقار الذي تعرض للتصدع بمنطقة الزمالك.

وتداول رواد مواقع التواصل صور للمطربة الكبيرة نجاة الصغيرة، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، والتي تقيم في عمارة "الشربتلي" في منطقة الزمالك، بعد إخلاء السكان لحين ترميم العقار.

وكان العقار قد شهد تصدعات، أمس الأحد، أدت لقرار إخلاءها من ساكنيها، ومن بينهم المطربة القديرة نجاة، مع صرف 30 ألف جنيه لكل ساكن لحين ترميم العقار.

فيما تفقد صباح اليوم الاثنين وزير النقل كامل الوزير، العقار لمتابعة بدء عمليات ترميم التصدع الذي نتج عن هروب التربة أسفل القاعدة الخرسانية إثر مرور ماكينة حفر نفق مترو الأنفاق في مسارها وحدوث تخفيض بالضغوط أثناء العمل.


وأعلن الدكتور عمرو علي عبدالرحمن، رئيس قسم الهندسة الإنشائية بكلية هندسة عين شمس، أن تقرير اللجنة الفنية الهندسية المكلفة بإعداد تقرير عن حالة العقار وسور سفارة البحرين المجاورة خرج بتوصيات تمثلت في متابعة رصد العقار، والذي تقوم به الهيئة القومية للأنفاق والشركة المنفذة لكل ساعة، ويتم بعد ذلك زيادة الرصد إلى 4 ساعات، ولحين الانتهاء من مرور ماكينة حفر المترو وتبطين جسم النفق والمحافظة على الضغوط حول الماكينة داخل جسم النفق مع مراعاة استرجاع التربة أسفل الأساسات بالعقار.

وأكد وزير النقل أن توصيات اللجنة يمكن تنفيذها بالكامل خلال أسبوعين وإعادة الأمان للعمارة من الناحية الهندسية.




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