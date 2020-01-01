محافظ بني سويف يبحث نقل أسواق ومواقف بالعاصمة: هدفنا إستعادة الشكل الحضاري (صور)

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بحث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الأثنين مع مسؤولي الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة إمكانية نقل عددًا من الأسواق الشعبية ومواقف سيارات الأجرة من قلب مدينة بني سويف "العاصمة" ضمن خطة لتحقيق السيولة المرورية واستعادة الشكل الحضاري والتيسير على المواطنين.



وأكد محافظ بني سويف على أن المحافظة لديها خطة لإعادة توزيع الأسواق ومواقف السيارات داخل المدينة، حيث يتم العمل لتنفيذ ذلك من خلال مراعاة عدة محاور أساسية، أن يساهم المشروع في إعادة الشكل الحضاري للميادين والشوارع والرئيسية، وتحقيق انسياب مروري بالمناطق الحيوية، والتيسير على المواطنين والباعة من خلال توفير إحتياجاتهم في أماكن حضارية ومجهزة سواء بالأسواق أو المواقف التي تقدم خدمات حيوية يحتاجها كل مواطن.



وأشار محافظ بني سويف، إلى أنه تم تكليف المختصين بإعداد المقترحات شاملة الدراسة الفنية والميدانية، أيضا الأخذ في الاعتبار مطالب وأراء ومقترحات المواطنين، مشيرا إلى أن عنصر الإستجابة والتحرك السريع نحو تحقيق وتلبية مطالب واحتياجات المواطن الأساسية في مقدمة اهتمامات العمل التنفيذي بالمحافظة، ويمثل عنصرًا أساسيًا لتقييم التنفيذيين بالوحدات المحلية بالمدن والقرى والقطاعات الخدمية.



جاءت تلك التصريحات خلال جولته الميدانية الموسعة التي تفقد خلالها عددًا من المواقع المقترحة لأسواق منظمة لتكون بديلا عن الأسواق العشوائية الموجودة داخل المدينة، وكذا عدد من المواقع المقترحة لنقل بعض المواقف أو خطوط سير معينة، لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المشاه والمرور.



ورافق المحافظ خلال جولته كلا من: بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والعميد محمد أبو السعد مدير المرور، وعبد الحي سيد، نائب رئيس المدينة، ومسؤولو المواقف، وعدد من التنفيذيين المعنيين.



وتفقد المحافظ قطعة أرض بمنطقة "أحمد وهبة" والتي يقترح أن ينقل إليها عدد من الأسواق العشوائية بالمدينة، حيث طالب المحافظ بالرفع المساحي لها، وتقرير كامل به الإجراءات المطلوبة لتحويلها لمجمع أسواق، والأسواق المقترح نقلها بها، ومتطلبات توفير كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين سواء الباعة أو المترددين على الأسواق، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية والمرور لإعداد مقترح شامل للحركة المرورية والوضع العام بالمنطقة.



كما تفقد محافظ بني سويف سوق ترعة البوصة الذي تمت إقامته منذ 20 عامًا ولم يستغل حتى الآن، حيث تفقد على الطبيعة متطلبات تشغيل السوق لاستقبال الباعة بالأسواق العشوائية بالمنطقة: "جسر إسلام وعلى مصباح وترعة البوصة" حيث كلف المحافظ مسئولي المواقف بالتنسيق مع الوحدة المحلية لرفع كفاءة المقر وتجهيزه، وتوفير عوامل الاستمرارية بالمكان من خلال توفير كافة التسهيلات بالسوق، ومد خطوط السرفيس إلى موقع السوق بالتنسيق مع المرور وغيرها من الإجراءات.



وأستكمل محافظ جولته بتفقد عددًا من المواقع المقترحة أسفل محور عدلي منصور للوقوف على الطبيعة على إمكانية نقل بعض المواقف بها، أو خطوط السير المتجهة لبعض المدن والقرى، وإمكانية نقل خطوط سير متجهة لبعض المحافظات،حيث أشار محافظ بني سويف إلى أهمية تخفيف الضغط على بعض المواقف الحيوية بالمحافظة، مثل موقف محي الدين، الذي يكتظ بخطوط السير لداخل المحافظة وخارجها، بجانب إمكانية نقل موقف سيارات مركزي الواسطى وناصر بالمدينة، حيث يعتبر الموقع الحالي غير مناسب.



وكّلف محافظ بني سويف بسرعة إعداد دراسة شاملة لكل التفاصيل الخاصة بالمواقع المقترحة، وأن تشمل البيانات المفصلة عن عددًا السيارات وخطوط السير المتاحة والمناسبة اللازم توفيرها، مؤكدا على أن أهمية مراعاة الغرض الأساسي من نقل بعض المواقف، هو التيسير على المواطنين،ومراعاة الشكل الحضاري، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتخفيف الضغط على المواقف القديمة



وأثناء عودته توقف المحافظ لتفقد شارع بدرخان الذي قد تم فض السوق به سابقا، حيث أمر بفض تجمعات لبائعين، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على رئيس المدينة بضرورة المتابعة اليومية حتى يلتزم الجميع بعدم استغلال الشارع كسوق، وإعادة حركة السيارات به لطبيعتها.

