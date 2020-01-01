الخطيب يوجه رسالة لجماهير وأعضاء الأهلي: أنتم الأساس وملاك النادي





وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وجه رسالة إلى أعضاء وجماهير النادي الأهلي، أثناء كلمته اليوم الإثنين، في افتتاح قناة الأهلي بعد التطوير.





وقال الخطيب: «جماهير وأعضاء النادي الأهلي أنتم الأساس.. أنتم ملاك النادي الأهلي.. أنتم الداعمين بعد ربنا سبحانه وتعالى للنادي الأهلي.. بكم الأهلي دايمًا في المقدمة، إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين.. والسلام عليكم ورحمة الله".





وكان الخطيب، قد تحدث في كلمته اليوم الإثنين، بمناسبة افتتاح تطوير القناة، عن شعار «الأهلي فوق الجميع»، الذي أطلقه الراحل صالح سليم، مشيرًا إلى أنه بات منهج كل من ينتمي للنادي، بوضع مصلحة الأهلي فوق مصلحة أبنائه.







