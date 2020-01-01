الخطيب يوجه رسالة لجماهير وأعضاء الأهلي: أنتم الأساس وملاك النادي
الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:43 م
علي نبوي
وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وجه رسالة إلى أعضاء وجماهير النادي الأهلي، أثناء كلمته اليوم الإثنين، في افتتاح قناة الأهلي بعد التطوير.
وقال الخطيب: «جماهير وأعضاء النادي الأهلي أنتم الأساس.. أنتم ملاك النادي الأهلي.. أنتم الداعمين بعد ربنا سبحانه وتعالى للنادي الأهلي.. بكم الأهلي دايمًا في المقدمة، إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين.. والسلام عليكم ورحمة الله".
وكان الخطيب، قد تحدث في كلمته اليوم الإثنين، بمناسبة افتتاح تطوير القناة، عن شعار «الأهلي فوق الجميع»، الذي أطلقه الراحل صالح سليم، مشيرًا إلى أنه بات منهج كل من ينتمي للنادي، بوضع مصلحة الأهلي فوق مصلحة أبنائه.
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