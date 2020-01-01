العرض الخاص لفيلم "الغسالة" بالشيخ زايد الأربعاء المقبل

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "الغسالة"، انطلاق العرض الخاص للفيلم يوم الأربعاء المقبل، في سينما أمريكانا بلازا، بالشيخ زايد، بحضور أبطاله، على أن ينطلق في دور العرض مع أول أيام العيد، لينضم بذلك إلى قائمة أفلام الموسم، حيث بدأت دور العرض فى عمل الدعاية الخاص بالفيلم وتعليق البوسترات على جدرانها قبل أيام من حلول العيد.

فيلم "الغسالة"، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم هنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام بيومى فؤاد وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد من الفنانين الذين يشاركون فى الفيلم كضيوف شرف على رأسهم الفنانة شيرين رضا.