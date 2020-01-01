منشورات "معادية للسامية" تضع المغني وايلي في ورطه أمام السلطات البريطانية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
وكالات

طالبت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، تويتر وإنستجرام بتقديم "تفسير كامل" حول أسباب عدم إزالة منشورات "معادية للسامية" كتبها مغني الراب وايلي بسرعة أكبر.

 

وتحقق الشرطة في سلسلة من المنشورات كتبها وايلي الذي حظرت حساباته بصورة مؤقتة على تويتر وانستغرام.

 

وقالت باتل إن المنشورات كانت معادية للسامية و"بغيضة".

 

وأضافت "يجب على شركات التواصل الاجتماعي التحرك بشكل أسرع لإزالة هذه الكراهية المروعة من منصاتها".

 

ونشر وايلي، 41 عاما، نظريات مؤامرة وأهان اليهود عبر حساباته على انستجرام وتويتر، التي يتابعها أكثر من 940 ألف مستخدم.

 

وأزال تويتر بعض تغريدات وايلي، مع ملاحظة تقول إنها انتهكت قواعد الموقع، فيما ظلت تغريدات أخرى متاحة بعد 12 ساعة من نشرها. وقال تويتر في وقت لاحق إن حساب وايلي حظر لمدة سبعة أيام.

 

وقال فيسبوك - الذي يمتلك انستغرام - يوم الأحد، إن المنصة حظرت أيضا حساب مغني الراب لمدة سبعة أيام، وأنه "لا يوجد مكان لخطاب الكراهية على انستغرام".

 

وبدأت سلسلة منشورات وايلي ليلة الجمعة، وكان رد مديره جون وولف الأولي هو أنه، بعد أن عرف الفنان لمدة 12 عاما، يعرف أنه "لا يفكر بهذه الطريقة".

 

لكن يوم السبت، قال وولف إنه "قطع كل الروابط" مع مغني الراب، وأنه "لا مكان في المجتمع لمعاداة السامية".

 

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