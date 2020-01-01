توني ماهر يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركته في "بأثر رجعي"

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يقوم الفنان الشاب توني ماهر، حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل "بأثر رجعي"، الذي يقوم ببطولته كل من مى سليم، محمد عز، هالة فاخر، هاجر الشرنوبي، علاء زينهم، وهو من تأليف فتحي الجندي، إخراج معتز حسام.





وتحدث توني ماهر في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، أوضح خلاله أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "بأثر رجعي"، هو أن المسلسل مكون من خمسة عشر حلقة، وأنه يفضل هذه النوعية من المسلسلات؛ لأن الكتابة تكون محكومة بشكل أكبر، فبالتالي تقدم كل حلقة بشكل قوي، ولا يقع المسلسل في فخ المط والتطويل، ويستطيع جذب فئة كبيرة من الجمهور لمشاهدته، والسبب الآخر هو أن المسلسل قائم على الإثارة، مُوضحًا :"القصة بتاعته بتنتمي لنوعية أعمال البلات فورم، وده مش بيتعمل كتير في مصر، فكرة المسلسل كله قائم على الساسبنس، وأنا بحب النوعية دي بحسها مختلفة عن الأعمال الاجتماعية والدرامية اللي بتتقدم".







وأشار توني ماهر، إلى أنه بعد نجاح شخصيته في مسلسل "رحيم"، "فوق السحاب "، وهو يحاول اختيار الأعمال التي يستطيع من خلالها أن يترك بصمة مميزة مع الجمهور،مُوضحًا :" بحاول أبقى متواجد وفي نفس الوقت بحاول اختار الحاجات اللي تنفعني، واللي تبيني كل مرة مختلف عن التاني".







وأضاف توني، أنه عُرِضَ عليه العديد من الأعمال وبمساحات كبيرة بعد مشاركته في"رحيم" و"فوق السحاب" لكنه قام برفضهم لأنه قدم مثل هذه الأدوار من قبل.







وقال توني ماهر، أن شخصيته في المسلسل جديدة ومختلفة عما قدمها من قبل، فهو يُجسد دور شاب يُدعى" مروان"، مُوضحًا أن دوره:"يجمع بين خفة الدم والشقاوة والعصبية".







وفي سياق آخر، يُشارك توني ماهر حاليًا كضيف شرف في مسلسل "الحرامي"، والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ محمد سلامة، بطولة أحمد داش، عبدالرحمن القليوبي، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، رانيا يوسف، كارولين عزمي.