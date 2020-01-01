توني ماهر يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركته في "بأثر رجعي"

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

يقوم الفنان الشاب توني ماهر، حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل "بأثر رجعي"، الذي يقوم ببطولته كل من مى سليم، محمد عز، هالة فاخر، هاجر الشرنوبي، علاء زينهم، وهو من تأليف فتحي الجندي، إخراج معتز حسام.


وتحدث توني ماهر في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أوضح خلاله أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "بأثر رجعي"، هو أن المسلسل مكون من خمسة عشر حلقة، وأنه يفضل هذه النوعية من المسلسلات؛ لأن الكتابة تكون محكومة بشكل أكبر، فبالتالي تقدم كل حلقة بشكل قوي، ولا يقع المسلسل في فخ المط والتطويل، ويستطيع جذب فئة كبيرة من الجمهور لمشاهدته، والسبب الآخر هو أن المسلسل قائم على الإثارة، مُوضحًا :"القصة بتاعته بتنتمي لنوعية أعمال البلات فورم، وده مش بيتعمل كتير في مصر، فكرة المسلسل كله قائم على الساسبنس، وأنا بحب النوعية دي بحسها مختلفة عن الأعمال الاجتماعية والدرامية اللي بتتقدم".



وأشار توني ماهر، إلى أنه بعد نجاح شخصيته في مسلسل "رحيم"، "فوق السحاب "، وهو يحاول اختيار الأعمال التي يستطيع من خلالها أن يترك بصمة مميزة مع الجمهور،مُوضحًا :" بحاول أبقى متواجد وفي نفس الوقت بحاول اختار الحاجات اللي تنفعني، واللي تبيني كل مرة مختلف عن التاني".



وأضاف توني، أنه عُرِضَ عليه العديد من الأعمال وبمساحات كبيرة بعد مشاركته في"رحيم" و"فوق السحاب" لكنه قام برفضهم لأنه قدم مثل هذه الأدوار من قبل.



وقال توني ماهر، أن شخصيته في المسلسل جديدة ومختلفة عما قدمها من قبل، فهو يُجسد دور شاب يُدعى" مروان"، مُوضحًا أن دوره:"يجمع بين خفة الدم والشقاوة والعصبية".



وفي سياق آخر، يُشارك توني ماهر حاليًا كضيف شرف في مسلسل "الحرامي"، والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ محمد سلامة، بطولة أحمد داش، عبدالرحمن القليوبي، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، رانيا يوسف، كارولين عزمي.

أخبار تهمك

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ يومين

ضربة موجعة في صفوف برشلونة قبل موقعة نابولي

منذ أقل من ساعة

بعدف فشل ضم موليكا.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة أخرى

منذ ساعة و 14 دقيقة

الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يتلقى بشرى سارة بشأن مصيره مع الأحمر

منذ ساعة الا ربع

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

منذ حوالي 11 ساعة

مصدر في الأهلي يكشف مفاجأة عن وليد أزارو

منذ ساعتين و 25 دقيقة

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 8 ساعات

حسن شحاتة يكشف حقيقة انضمامه إلى قناة الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

برشلونة يغازل نجم مانشستر يوناتيد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه بدعم صندوق "عطاء" بـ 100 مليون جنيه

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يومين

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:27 م

ضربة موجعة في صفوف برشلونة قبل موقعة نابولي

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

02:32 م

بعدف فشل ضم موليكا.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة أخرى

07:04 م

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»