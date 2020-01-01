الخطيب يشكر شركة "لايف LIVE" بعد تطوير قناة الأهلي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:33 م
الخطيب
الخطيب
علي نبوي

قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة شركة «لايف LIVE»، وعلى رأسها محمد كامل، رئيس الشركة صاحبة حقوق إدارة وتطوير قناة الأهلي، على المجهود الكبير الذي بذلته لتقديم محتوى يليق بالنادي الأهلي وأعضائه وجماهيره، مؤكدًا في كلمته اليوم اثناء افتتاح تطوير قناة النادي أن التطوير الذي شهدته القناة لن يكون الأخير، في ظل منهج النادي «تاريخ - مبادئ - تطوير».

وأضاف الخطيب أن ثقته كاملة في شركة «لايف»، وأنها ستكون في قيمة النادي الأهلي في التناول الموضوعي والالتزام بسياسة النادي الأهلي التي لن يحيد عنها.

وجاء نص كلمة رئيس النادي الأهلي على النحو التالي:

«دلوقتي الشيء اللي لازم أذكره بكل خير، التحدي الكبير جدا اللي شركة لايف قامت بيه الفترة الماضية.. وأنا باشكرهم من قيادتهم وحتى جميع العاملين في الشركة، في ظل الجهد المبذول لتقديم شيء كويس للأهلي وجماهيره وأعضائه وكل محبيه، فأنا باشكرهم جدا لإخلاصهم في العمل، وعلى الجهد المبذول في الفترة اللي فاتت، ومش عاوز أقولهم إن دا آخر تطوير، لا، النادي الأهلي طول ما هو موجود فيه تطوير دائم. وأنا باطلب منهم حاجة الحقيقة، أو عليهم مسئولية كبيرة جدا جدا تجاه مصر وتجاه النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي، المسئولية دي يعني عاوز إني أقول إن إحنا بنخاطب الناس كلها الفترة اللي جاية، اللي إحنا بنتكلم فيها، مش بس تجاه مصر والنادي الأهلي، لا تجاه المعلومة وتجاه الكلمة اللي بنبثها على الشاشة، وأنا باطالبهم بالحفاظ على ثوابت وقواعد والسياسة العامة للنادي الأهلي، وننتقد بموضوعية، لكن نخرج عن النص مرفوض تمامًا.. ده شيء مهم جدا، أرجو من الشركة أن تضعه في اعتبارها، لأن الأهلي قيمة كبيرة، وأنا متأكد إن الشركة ستكون في قيمة النادي الأهلي في التعامل إن شاء الله».

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