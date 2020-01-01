سعر الدولار يسجل أدني مستوي فى عامين خلال تعاملات اليوم

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:51 م
سعر الدولار
سعر الدولار
سجل سعر الدولار أدني مستوي فى عامين خلال تعاملات اليوم الإثنين، أمام سلة العملات الرئيسية بضغط من تصاعد التوترات الأمريكية الصينية إثر خلاف دبلوماسي حول إغلاق قنصلية كل منهما في بلد الآخر.

كما أن الزيادة الملحوظة في معدل انتقال العدوى من جديد بالوباء وخاصةً في الولايات المتحدة، يمكن أن تؤدي إلى تقويض التعافي الاقتصادي العالمي المحتمل.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبيات السلع الأمريكية المعمرة بأكثر من التوقعات.

كما يركز المستثمرون على اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 2:55 مساءً بتوقيت جرينتش، هبطت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 1 بالمائة ليصعد اليورو إلى 1.1776 دولار.

كما تراجع الدولار أمام العملة اليابانية بنحو 0.9 بالمائة لتتراجع الورقة الخضراء إلى مستوى 105.16 ين.، وانخفض بأكثر من 0.7 بالمائة أمام الجنيه الإسترليني مسجلاً 1.2893 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار-الفرنك السويسري)، فشهد هبوطاً بنحو 0.1 بالمائة لتراجع العملة الأمريكية إلى 0.9196 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 1 بالمائة إلى 93.518، وهو أدنى مستوى منذ يونيو  عام 2018.

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