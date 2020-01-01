نجم الأهلي يتلقى بشرى سارة بشأن مصيره مع الأحمر

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
سيطرت حالة من القلق على أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الجونة بشأن مستقبله مع الفريق الأحمر الفترة المقبلة.

وتنتهي إعارة أكرم توفيق مع نادي الجونة بنهاية الموسم الحالي ولكن حتى الآن لم يعلن الأهلي بشكل رسمي أي شئ بشأن مصير اللاعب مع الفريق.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء قد أكد إلى إدارة الأهلي أنه لا يمانع في عودة أكرم توفيق إلى الفريق في نهاية الموسم ولكنه طلب الانتظار حتى نهاية الموسم.

وتواصل أكرم مع الجهاز الفني للنادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية ليخبرهم بحالة القلق التي سيطرت عليهم ويطمأن على مصيره.

وطمأن الجهاز الفني بالنادي الأهلي ولجنة التخطيط أيضا أكرم توفيق أن فايلر لم يغير رأيه بشأن عودته للفريق ولكنه طلب الانتظار قليلا حتى ينتهي الموسم ويحسم الأمر بشكل نهائي.

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