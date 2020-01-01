التعليم العالي: الجامعات الخاصة ستراعي تداعيات أزمة كورونا (فيديو)

كشف، حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عن تفاصيل الاجتماع الذي جمع وزير التعليم العالي بقيادات الوزارة استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد المقرر له في 17 أكتوبر المقبل.

وفي سياق منفصل أوضح أن قرارات وضوابط التنسيق مبنية على دراسات علمية، مطالبًا الجامعات الخاصة بمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي بسبب أزمة فيروس كورونا وتوقف بعض الأنشطة من خلال متابعة دقيقة للمصروفات.

وفي سياق منفصل أوضح أن قرارات وضوابط التنسيق مبنية على دراسات علمية، مطالبًا الجامعات الخاصة بمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي بسبب أزمة فيروس كورونا وتوقف بعض الأنشطة من خلال متابعة دقيقة للمصروفات.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على الآليات التي سيتم استخدامها في العام الدراسي الجديد والخدمات التي سيتم تقديمها من حيث التعليم الفعلي داخل الجامعات والتعليم الهجين ونسبة حضور الطلاب بالجامعات ونسبة التعليم عن بعد التي سيتم تقريرها.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على الآليات التي سيتم استخدامها في العام الدراسي الجديد والخدمات التي سيتم تقديمها من حيث التعليم الفعلي داخل الجامعات والتعليم الهجين ونسبة حضور الطلاب بالجامعات ونسبة التعليم عن بعد التي سيتم تقريرها.

وقال عبد الغفار في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" "إن الوزير وجه الشكر للمشرفين على امتحانات المراحل النهائية من الجامعات وانتهائها بسلامة تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على سلامة طلابها".

وقال عبد الغفار في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" "إن الوزير وجه الشكر للمشرفين على امتحانات المراحل النهائية من الجامعات وانتهائها بسلامة تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على سلامة طلابها".

من جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات عبر الفيديو كونفرانس، تضمن مناقشة أجندة العام الدراسي الجديد بالتنسيق مع التربية والتعليم، لافتَا إلى أن العام الدراسي الجديد سيبدأ 17 أكتوبر المقبل، وينتهي الفصل الدراسي الأول في 6 فبراير لمدة أسبوعين على أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني منتصف يوليو 2021.





وقال وزير التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية مع خالد ابو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الوزارة حققت نجاحا كبيرا فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا، والامتحانات تسير بشكل مرضي جدًا.





وعن عملية التنسيق، قال إنه تم اعتماد عملية التنسيق وامتحان القدرات لتبدأ في 8 أغسطس وتنتهي يوم 20 من نفس الشهر، وخاصة بالنسبة للطلاب المتقدمين للتربية الرياضية والإعلام وغيرهما من الكليات ثم يبدأ تنسيق المرحلة الأولي.





وفي سياق منفصل، وقع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون بين وزارة التعليـم العالـي والبحث العلمي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومـات بشـأن تنفيـذ مشـروع منظومـة الاختبارات المميكنـة وتطبيقـات الجامعـات الذكيـة وتطوير البنية التحتية والنظم التكنولوجية بوزارة التعليـم العالـي والبحث العلمـي.





وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول 5 سنوات، بتكلفة إجمالية 4 مليارات 722 مليون جنيه، ويشتمل نطاق أعماله عدد 11 مشروعًا، حيث سيتم التعاون بين الوزارتين في إتاحة تطبيقات الجامعات الذكية؛ وتطبيق نظام إدارة التعليم " LMS "؛ وتنفيذ مبادرة المحتوى التعليمي الإبداعي، وتطبيق نظم المتابعة للمشروعات القومية، وإتاحة تطبيقات ربط الحضانات وأسرة الرعاية المركزية وبنوك الدم بالمستشفيات الجامعية.





كما ينص البروتوكول على التعاون في المجتمعات التكنولوجية، وإنشاء معامل متخصصة في تكنولوجيا إنترنت الأشياء بالجامعات، بالإضافة إلى ميكنة الخدمات بقطاعي التعليم والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.





وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن البروتوكول الذي تم توقيعه يعد ترجمة لتوجهات الحكومة تجاه التحول الرقمي، ويأتي تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة التي ترتكز على تنفيذ مشروعات تطوير قدرات التحول الرقمي.

كما يعكس اهتمام الوزارة بتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية للوزارة، وميكنة الخدمات، وإنشاء معامل متخصصة في تكنولوجيا إنترنت الأشياء بالجامعات.





وشدد الدكتور عبد الغفار على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، والضوابط الخاصة بحضور الطلاب للمعامل التكنولوجية، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد.





كما أكد الوزير ضرورة تفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلاب والمتمثلة في رفع المقررات، وإجراء الاختبارات الشهرية إلكترونيا.