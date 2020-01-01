الخطيب: الأهلي نادي الوطنية.. وكل الدعم لمؤسسات الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:27 م
الخطيب
الخطيب
علي نبوي

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على دعم الأهلي الكامل لمؤسسات الدولة،  وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل التحديات التي تواجه الدولة.

وأضاف الكابتن الخطيب، خلال كلمته في افتتاح تطوير قناة الأهلي اليوم، أن فكرة إنشاء النادي الأهلي كانت بدافع دعم الوطن في المقام الأول، وقال: «فكرة تأسيس النادي الأهلي كانت ببساطة من الراحل الكبير عمر لطفي، لجذب شباب وأهالي مصر للتحدي الواضح للاحتلال الإنجليزي».

وأضاف الكابتن الخطيب: «كل الدعم والمساندة لكافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها فخامة الرئيس السيسي، على الجهد الكبير المبذول في كل المجالات، وكل التأييد والدعم أيضًا لجيشنا والشرطة لتصديهما الدائم لكل المخاطر، التي يتعرض لها الوطن الغالي علينا جميعًا مصر"

وأتم تصريحات قائلًا :"وإن شاء الله النادي الأهلي يظل درعًا وسيفًا وسندًا حقيقيًّا لبلدنا مصر... ربنا يحفظ بلدنا وشعبها في كل العصور بإذن الله».

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