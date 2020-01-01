الفلبين تسجل 1565 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، في بيان لها اليوم الأثنين، تسجيل 1565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات في الفلبين وصل إلى 82،040 حالة، وأنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1،945 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 16,529 مليون إصابة، بينهم أكثر من 653 ألف حالة وفاة، وأكثر من 10,117 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.