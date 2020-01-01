خبير استراتيجي سعودي: الأمن المصري يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي السعودي (فيديو)

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال اللواء محمد القبيبان، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن التطابق في الرؤى بين مصر والسعودية هام في ظل تعرض المنطقة لتهديدات تمس الأمن القومي والعربي.

وأشار "القبيبان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن التحديات التي تواجه مصر يجب أن يصطف لمواجهتها كل العرب، حيث أن مصر جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، وليس فقط الأمن الإقليمي.

وأضاف الخبير العسكري والاستراتيجي، أن مصر والسعودية مع أشقائهم العرب قادرن على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، منوها بأن استقرار مصر من جزء لا يتجزأ من استقرار المملكة العربية السعودية بل والمنطقة العربية بأكملها.

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر عقدت مشاورات كثيفة خلال الأيام الماضية مع عدد من الدول العربية، والشركاء على الساحة الدولية بشأن الأزمة الليبية.

وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الموقف المصري موقف ساعي لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا في إطار وقف اطلاق النار، وهو أمر تحقق بحكم الموقف الواضح والجلي الذي عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 20 يونيو، والذي يهدف إلى استقرار الوضع في الساحة الليبية من الناحية العسكرية.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك مجال لانخراط جميع قطاعات الشعب الليبي في العملية السياسية، ويكون هناك وقف رسمي لاطلاق النار، منوها بأن المجتمع الدولي وضع كثير من الأسس التي يتم عليها الحل السلمي، معقبا: "ولكن لا نرى آليات لتنفيذها، أو إرادة سياسية لوضعها موضع التنفيذ.. ولكن نرى توسع لرقعة الإرهاب والمقاتلين الأجانب، وهذا هو التحدي الثاني الذي يواجه مصر والمملكة، وهو التحدي للتيارات المتطرفة والعناصر الإرهابية واستهدافهم للأمن القومي العربي".

وأضاف أن مصر تسعى في كل القضايا سوااء سورياا أو ليبيا للحلول السياسية، ولكن لن تقبل بأي نوع من التعدي أو اختراق للحدود التي تم تحديدها.

أخبار تهمك

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 11 ساعة

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ يومين

ضربة موجعة في صفوف برشلونة قبل موقعة نابولي

منذ أقل من ساعة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يومين

الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يتلقى بشرى سارة بشأن مصيره مع الأحمر

منذ ساعة الا ربع

برشلونة يغازل نجم مانشستر يوناتيد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

حسن شحاتة يكشف حقيقة انضمامه إلى قناة الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مصدر في الأهلي يكشف مفاجأة عن وليد أزارو

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه بدعم صندوق "عطاء" بـ 100 مليون جنيه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

بعدف فشل ضم موليكا.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة أخرى

منذ ساعة و 12 دقيقة

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

منذ حوالي 11 ساعة

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:27 م

ضربة موجعة في صفوف برشلونة قبل موقعة نابولي

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

02:32 م

بعدف فشل ضم موليكا.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة أخرى

07:04 م

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»