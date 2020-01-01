خبير استراتيجي سعودي: الأمن المصري يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي السعودي (فيديو)

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قال اللواء محمد القبيبان، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن التطابق في الرؤى بين مصر والسعودية هام في ظل تعرض المنطقة لتهديدات تمس الأمن القومي والعربي.



وأشار "القبيبان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن التحديات التي تواجه مصر يجب أن يصطف لمواجهتها كل العرب، حيث أن مصر جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، وليس فقط الأمن الإقليمي.



وأضاف الخبير العسكري والاستراتيجي، أن مصر والسعودية مع أشقائهم العرب قادرن على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، منوها بأن استقرار مصر من جزء لا يتجزأ من استقرار المملكة العربية السعودية بل والمنطقة العربية بأكملها.



قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر عقدت مشاورات كثيفة خلال الأيام الماضية مع عدد من الدول العربية، والشركاء على الساحة الدولية بشأن الأزمة الليبية.



وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الموقف المصري موقف ساعي لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا في إطار وقف اطلاق النار، وهو أمر تحقق بحكم الموقف الواضح والجلي الذي عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 20 يونيو، والذي يهدف إلى استقرار الوضع في الساحة الليبية من الناحية العسكرية.



وأضاف أنه يجب أن يكون هناك مجال لانخراط جميع قطاعات الشعب الليبي في العملية السياسية، ويكون هناك وقف رسمي لاطلاق النار، منوها بأن المجتمع الدولي وضع كثير من الأسس التي يتم عليها الحل السلمي، معقبا: "ولكن لا نرى آليات لتنفيذها، أو إرادة سياسية لوضعها موضع التنفيذ.. ولكن نرى توسع لرقعة الإرهاب والمقاتلين الأجانب، وهذا هو التحدي الثاني الذي يواجه مصر والمملكة، وهو التحدي للتيارات المتطرفة والعناصر الإرهابية واستهدافهم للأمن القومي العربي".



وأضاف أن مصر تسعى في كل القضايا سوااء سورياا أو ليبيا للحلول السياسية، ولكن لن تقبل بأي نوع من التعدي أو اختراق للحدود التي تم تحديدها.

