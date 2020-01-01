ضربة موجعة في صفوف برشلونة قبل موقعة نابولي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
يواجه كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، أزمة فنية كبرى  قبل المباراة المرتقبة أمام نابولي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إصابة مدافع فريقه. 

وقالت صحيفة "ماركا"، أن رونالد أراخو مدافع برشلونة، تعرض لإصابة بالتواء في الكاحل الأيمن، خلال مشاركته في مباراة الرديف أمام ساباديل، في نهائي تصفيات الترقي لدوري الدرجة الثانية، مشيرة إلى أن  مشاركة أراخو في لقاء نابولي، محل شك، مشيرة إلى أن ذلك يضع سيتين في موقف صعب، خاصة وأن جيرارد بيكيه سيكون المدافع الوحيد الجاهز بنسبة 100%.

وتابعت الصحيفة أن صامويل أومتيتي لن يشارك في مباراة نابولي، أما كليمنت لينجليت يتعافى من بعض الانزعاجات في الفخذ، بالإضافة إلى بعض الغيابات الأخرى مثل فيدال وبوسكيتس لتراكم البطاقات.

وتعادل برشلونة في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سان باولو بنتيجة (1-1)، ويستعد الفريقان لموقعة الإياب في الكامب نو، في 8 أغسطس/آب المقبل.

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