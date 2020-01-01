حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بيوسف الصديق في الفيوم



بحضور المقدم هشام يوسف نائب مأمور شرطه الشواشنه وبحضور مجلس مدينه يوسف الصديق والوحده المحليه بالريان والمهندس عثمان على مدير قسم الحمايه بالإدارة، والمهندس مهدى أبو العز مدير الجمعية الزراعية.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمخافظة الفيوم، استمرار جهود جهاز حماية الأراضي بالمديرية ومديري الادارات الزراعية الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وذلك من خلال الحملات التي تنظمها المديرية والوحدات المحلية بالتعاون مع قوات الشرطة والجهات المعنية.وأوضح وكيل الوزارة أن تلك الحملات تأتي في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي الزراعيةخلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق بقيادة المهندس نبيل لملوم مدير الإدارة تحت إشراف جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب كمال سلومه رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق وقوات الشرطه بقيادة اللواء عادل صالح مساعد مدير الأمن.وتم إزالة ٨ حالات تعدي على الارض الزراعيه بناحية جمعية الشهيد عبد الباسط تابعه للإدارة الزراعية لمركز يوسف الصديق على مساحة ٨ قيراط و٨ أسهم وتم تسليم المواقع خاليه لمدير الجمعية.