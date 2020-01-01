هيفاء وهبي تعود لـ "أسود فاتح" بعد أزمة كورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:48 م
بوابة الفجر

 تستأنف النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، مرة أخرى تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، بعد فترة توقّف طويلة، وكان من المفترض الانتهاء منه قبل منتصف أيار لعرضه في رمضان الماضي، لكن بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، توقّف التصوير، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من أحداثه يصور في لبنان.

 

ومن المقرر عرض "أسود فاتح" مع بداية العام المقبل، وهو بطولة هيفا وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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