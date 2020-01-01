في ذكرى وفاة رشدي أباظة.. تعرف على الوجه الآخر له

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:47 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى وفاة الدنجوان الفنان الكبير رشدي أباظة، ليمر 40 عامًا على رحيله.

ينحدر رشدي أباظة، من الأسرة الأباظية المعروفة، لم يكن من مشاريعه من أنه سيصبح فنانًا يومًا ما وكانت أول أعماله فيلم "المليونيرة الصغيرة" عام 1949م أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

كان رشدي أباظة، بعيدًا عن الفن يجتمع مع عائلته كثيرًا في عزبته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، التي بيعت بعد ذلك.

ورشدي "بيتوتيًا"، أي يعشق الجلوس في البيت، على عكس ما كان يتصور الكثيرون، وكان يعشق الكلاب ويدللها.

وكان يحب أن يطبخ لضيوفه من العائلة بنفسه، وهو أمر لا يعرفه الكثيرون، فقد كان يتفنن في صنع الأطباق الإيطالية والتي تعلمها من والدته.

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