أمير كرارة مرشح لبطولة مسلسل من 8 حلقات لمنصة watch it

تتفاوض إحدى الشركات الكبرى مع الفنان أمير كرارة على بطولة مسلسل تلفزيوني ينتمي إلى نوعية مسلسلات الـ8 حلقات، لعرضه عبر منصة watch it.

المسلسل من تأليف وإهراج بيتر ميمي، وينتمي إلى نوعية أعمال الأكشن.

يُذكر أن آخر أعمال كرارة كان مسلسل "الاختيار"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من: أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، ضياء عبدالخالق، مها نصار، محمود حافظ، إنعام سالوسة، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.