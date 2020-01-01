تفاصيل تخصيص 1152 وحدة سكنية للمنقولين من رفح والشيخ زويد (فيديو)

قال اللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم إجراء قرعة علنية على 1152 وحدة سكنية في العريش وتخصيصهم للأسر المنقولة من رفح والشيخ زويد بالعريش.

وأشار "شوشة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن هذه الوحدات تنتمي لمشروع الإسكان الاجتماعي وقيمة إيجار الوحدة 425 جنيه والمحافظة تتحمل 325 جنيه والمواطن يقوم بدفع 100 جنيه فقط.

وأوضح محافظ شمال سيناء، أن ثلث تلك الوحدات مخصص لأهل الشيخ زويد، والثلثين لأهالي رفح، منوها بأن العقد يكتب سنويا.

وكانت محافظة شمال سيناء أعلنت اليوم انه تم إجراء قرعة علنية على 1152 وحدة سكنية فى العريش تم تخصيصها للمنقولين من رفح والشيخ زويد من المقيمين فى تجمعات العريش وبئر العبد، وذلك بإشراف وحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الذى أكد أن هذه الوحدات السكنيه هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالى بشمال سيناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





وأضاف المحافظ، أن الوحدات السكنية فى حى السبيل بمدينة العريش، تشمل 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، مشيرًا إلى أنها المرحلة الثانيه، حيث تم بالمرحلة الأولى تسليم 288 وحدة سكنية فى منطقة العبور على المتقدمين من أهالى مركزى رفح والشيخ زويد.





ولفت المحافظ إلى أنه تم تخصيص الوحدات السكنية بنظام الإيجار الشهري"استضافة" حيث ستتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيه من صندوق الإغاثة الفرعى لكل وحدة سكنية، بينما يقوم المواطن بدفع مبلغ 100 جنيه شهريا نظير الصيانة.





وقال المحافظ: تقدم للحصول على الوحدات السكنية 1813 شخصًا من بينهم 1270 من مركز رفح و543 من مركز الشيخ زويد، مطالبًا المستحقين بالحفاظ على الوحدات السكنية وعدم التصرف فيها لغير الغرض المخصصة له وعدم تركها فارغه او تاجيرها للغير.





وأضاف المحافظ أنه سيتم إعلان أسماء المستحقين للوحدات السكنيه على الموقع الرسمى لمحافظة شمال سيناء، وفى لوحات الإعلانات بمجالس المدن.





من جانبه أكد اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، على الاهتمام بالمنقولين من رفح والشيخ زويد، وتقديم كافة الخدمات لهم بالتجمعات التى يقيمون بها زويد، مؤكدًا على تخصيص الوحدات السكنية فى السبيل بحى المساعيد بنسبة 60% للمتقدمين من رفح و40% للمتقدمين من الشيخ زويد.





وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة أنه سبق الإعلان عن قيام المحافظة بتوفير وحدات سكنية من مشروع الإسكان الإجتماعى للأسر التى أضيرت بسبب الحرب على الإرهاب، حيث يقوم المواطن بدفع قيمة رمزية لا تتعدى مبلغ 100 جنيه شهريًا مقابل أعمال الصيانة والخدمات المشتركة، على أن يكون المتقدم من المضارين من أهالى الشيخ زويد ورفح، وممن تركوا مساكنهم.





حضر القرعة العلنية كل من، اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة والمهندس محمد رضوان، مدير عام مديرية الإسكان، والعميد مصطفى محمد مصطفي، رئيس مركز ومدينة رفح، والعميد طارق محمد رئيس مدينة الشيخ زويد وعدد من مشايخ مركزى الشيخ زويد ورفح.