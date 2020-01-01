تيم حسن يثير حيرة جمهوره برسالة غامضة!

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر

أثار النجم السوري تيم حسن، التساؤلات بعدما غرّد مستعينًا بمقولة لـ"إبن خلدون"، ليوجه رسالة غامضة عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر".


حيث كتب "حسن": "إن المهـزوم في حقيقـة الأمـر لايـرغب في مواجهـة نـفسـه ويهـرب منها فلا يملك إلا أن يرتمي في أحضان الآخر الغـالــب ويصير ذوبانه في الآخر من خلال التقليد نوعآ من العقاب المستتر للذات يمارسه المغلوب على نفسه لِما ارتكبت نفسه من تقصير أدى للهـزيـمــة".

 

من جهة أخرى، دعم تيم حسن ابنه "ورد"، الذي تأهل الى القائمة القصيرة من المجموعة الثالثة من أكبر أحلام Mars Shot .

 

وحثّ تيم حسن الجمهور، عبر حسابه على انستغرام، على التصويت للحلم الذي اختاره ابنه بأن يصبح فيزيائيًا فلكيًا وأن يكون قادرًا على تبادل الأفكار مع ألمع العقول في العالم، وذلك بعدما نشر الفيديو الذي يطل به “ورد” متحدثًا باللغة الإنكليزية عن طموحاته ومستقبله. وأرفقه الفيديو بالتعليق التالي: “بالتوفيق انشالله بابا حبيبي”.

 

كما حثّت زوجة تيم حسن، الاعلامية وفاء الكيلاني، الجمهور على مساعدة  "ورد"، ودعمه لتحقيق حلمه وذلك بعدما نشرت الفيديو الذي يتحدث فيه ورد عبر "انستغرام".

 

نشير أن تيم حسن تزوج من الممثلة ديما بياعة في عام 2002  ورُزقا بولدين هما ورد وفهد، ولكن في شهر فبراير 2012 أعلن طلاقه منها، وفي 9  مايو 2017 أعلن عن زواجه من الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

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