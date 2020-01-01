ندى موسى تخطف أنظار جمهورها بشعرها الكيرلي عبر "إنستجرام"

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
نشرت الفنانة ندي موسي جمهورها، صورة جديدة لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكالعادة لاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.

وظهرت "موسي"، في الصورة، بتوب أصفر اللون، وأعتمدت على تسريحة الشعر الكيرالي، والتي اعتادت الظهور بيها في معظم صورها، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط.


ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على الصورة: "قمرايه والكيرلي روعه، قمراايه". 

وفي سياق آخر، تُشارك ندى موسى فس مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز وهند صبري، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، وانتاج سينرجي، كما تشارك أيضًا فى بطولة مسلسل "الوجه الآخر" للفنان ماجد المصري، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش،وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.

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