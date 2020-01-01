لاعبي باريس سان جير مان يرفضون استمرار توخيل

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
تحدتث  عدد من التقارير الصحفية، عن معاناة توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، من أزمة انعدام ال أزمة خلف الكواليس، رغم تتويج الفريق مؤخرا بكأس فرنسا، بعد الفوز على سانت إيتيان (0/1).

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، اليوم الاثنين، أن بعض لاعبي بي إس جي بدأوا التشكيك في القدرات التكتيكية لتوخيل، حيث يتساءلون "ما هي خطة الفريق، وأضافت أن هؤلاء اللاعبين لديهم قناعة بأن المدرب الألماني، يفرض عليهم تمرير الكرة لنيمار ومبابي، ثم انتظار ما سيحدث بعد ذلك.

وتطرقت الصحيفة ان  "لو باريزيان" أيضا إلى عدم قناعة بعض اللاعبين بأدوارهم، خاصة بابلو سارابيا الذي يحتفظ بدور "الجوكر الفاخر".

وتوقعت الصحيفة أن الشكوك المثارة حول توخيل، لن تتلاشى سريعا، بينما يستعد الفريق لمواجهة أتالانتا، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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