أقل من 15.. الرقم الصحيح لعدد زيجات غادة عبد الرازق

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر

أعلنت النجمة غادة عبد الرازق، أنها تزوجت من هيثم زنيتا مدير التصوير خلال تصويرها مسلسل "سلطانة المعز"، الذي عرض في رمضان 2020.

 

لاحقاً تناولت العديد من الأخبار حياة غادة عبد الرازق، الشخصية منهم من قال ان عدد زيجاتها بلغ 12 زيجة، بعد زواجها من "زنيتا"، ومنهم من قال أكثر، إلا ان عبد الرازق، تحدثت في الموضوع لأول مرة، وقالت: "أنا تزوجت 10 مرات من ضمنهم هيثم وانفصلنا في 2013 وعدنا مرة أخرى، وليس حقيقيًا أني تزوجت 15 مرة وما إلى ذلك، وهو إنسان رائع وفضلنا الاحتفال بزواجنا في كواليس تصوير مسلسل "سلطانة المعز".

 

نذكر أن "عبد الرازق"، كانت قد تعرفت على هيثم زنيتا منذ سنوات وعمل معها كمدير تصوير في أكثر من عمل، منها مسلسل “حكاية حياة” الذي عُرض في رمضان 2013، حينها نشأت بينهما قصة حب وعقدا القران إلا أنهما انفصلا بعدها، لتعود العلاقة مجدداً أثناء تصوير مسلسلهما الجديد “سلطانة المعز” وبالفعل عقدا القران قبل أيام ويستعدا لقضاء شهر العسل بعد الانتهاء من فيروس كورونا وفتح المطارات.

 

وكانت غادة قد كشفت الى انها تزوجت للمرة الاولى في عمر الـ 17، موضحة أن الزيجة الأولى هي التي أنجبت منها إبنتها روتانا، بعد عام من الزواج.

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