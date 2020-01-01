شاهد لحظة تعرض أصالة لحادث خطير في البحر برفقة بسمة وهبة (فيديو)

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر

 “أنا وأصالة تعرّضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة”، هو عنوان الفيديو الّذي نشرته الإعلاميّة بسمة وهبة كاشفةً فيه عن تعرّضها مع الفنانة السوريّة أصالة نصري لحادث مروّع وسط البحر كاد يودي بحياتهما.

 

وكشفت بسمة وهبة تفاصيل الحادثة بالقول “أصالة كانت سايقة “ الچيت سكي” بسرعة، واصطدمنا بالصخور وأنا اترميت برأسي عالصخر وفقدت الوعي ووقعت في القاع”.

 

وتابعت “أصالة رغم وقوعها، صمّمت تضرب الموج وتخبط وتنادي حدّ ينقذني. أنا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيّبين ووشوش حواليا كلّ واحد بيحاول ينقذني من الماء اللي دخلت جسمي وانا فاقدة الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي”.

 

وختمت بسمة وهبة “شكراً يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك، شكراً أصالة انك صمّمتي تنقذيني وبالفعل أنقذتيني بشهامتك ودايماً بتثبتيلي انك جدعة وأصيلة، وشكراً للولاد اللي انقذوني بالمركب وكانوا في قمة الأخلاق والجدعنة، وشكراً لـعلي البحّار، وجدعنتك دي مش غريبة على أهل الإسكندرية. الحمدلله ١٠٠ مرة، ومن فضلكم محدش يجري بالموتوسيكل المائي وانتبهوا لنفسكم ولأولادكم”.


 

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