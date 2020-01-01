البورصات الأوروبية تتراجع بنهاية التعاملات بضغط من تطورات كورونا

أغلقت البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بقيادة قطاع السفر والترفيه الذى هبط 3.3 بالمائة بعد أن فرضت المملكة المتحدة إجراءات الحجر الصحي على العائدين من إسبانيا.





ويستمر المستثمرون في مراقبة تزايد التوترات الدبلوماسية بين أكبر اقتصادين حول العالم (الولايات المتحدة والصين) بعد أوامر إغلاق القنصليات في كل منهما.





وعلى جانب موسم نتائج الأعمال، أعلنت شركة "رايان إير" اليوم صافي خسارة بقيمة 185 مليون يورو (216.4 مليون دولار) خلال الربع المالي الأول لعام 2021 والمنتهي في يونيو/حزيران الماضي.





ومن جهة أخرى، ينصب تركيز المستثمرين على تطورات فيروس كورونا، حيث ارتفع عدد الإصابات عالمياً لأكثر من 16 مليون شخص من بينهم 4.2 مليون مصاب في الولايات المتحدة فقط.





وبحسب البيانات الاقتصادية، تسارع نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو لكن بأقل من التوقعات، فيما استمر تحسن ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا للشهر الثالث.





وعند الختام، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بأكثر من 0.3 بالمائة ليسجل 366.1 نقطة، كما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة مماثلة إلى 6104.8 نقطة.





في حين استقر المؤشر الألماني "داكس" عند مستوى 12838 نقطة، بينما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.3 بالمائة إلى 4939.6 نقطة.





وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.8 بالمائة مسجلاً 1.1750 دولار.