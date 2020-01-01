محافظ الفيوم يكرم النماذج المتميزة بمديرية الطب البيطري

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
ريهام على
كرم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عددًا من النماذج المتميزة بمديرية الطب البيطري بالفيوم،لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية، ومنها أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشأت والمؤسسات، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد عقل وكيل الوزارة لشئون الطب البيطري.

في كلمتة أعرب محافظ الفيوم عن سعادته لتكريم المتميزين من مديرية الطب البيطري، تحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجهد، موضحًا أن التكريم ليس أخر المطاف ولكنه مجرد خطوة على طريق التميز، مثمنًا دور جميع الجهات التي شاركت في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

خلال التكريم شهد محافظ الفيوم، فيلم تسجيلي عن الأعمال التي تقوم بها مديرية الطب البيطري، وأنواع الأختام، وإنجازات إدارات الدواجن والتحصينات، والرعاية والعلاج، والتفتيش الصيدلي، والطب الوقائي، والخدمات البيطرية، والرعاية التناسلية، وأعمال الإرشاد البيطري.

وفي نهاية التكريم، أهدى مدير مديرية الطب البيطري درع المديرية لمحافظ الفيوم تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر لأعمال الطب البيطري بالفيوم.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
محافظ الفيوم يكرم النماذج المتميزة بمديرية الطب البيطري
محافظ الفيوم يكرم النماذج المتميزة بمديرية الطب البيطري
محافظ الفيوم يكرم النماذج المتميزة بمديرية الطب البيطري
محافظ الفيوم يكرم النماذج المتميزة بمديرية الطب البيطري
محافظ الفيوم يكرم النماذج المتميزة بمديرية الطب البيطري
محافظ الفيوم يكرم النماذج المتميزة بمديرية الطب البيطري
محافظ الفيوم يكرم النماذج المتميزة بمديرية الطب البيطري
محافظ الفيوم يكرم النماذج المتميزة بمديرية الطب البيطري
محافظ الفيوم يكرم النماذج المتميزة بمديرية الطب البيطري
محافظ الفيوم يكرم النماذج المتميزة بمديرية الطب البيطري
محافظ الفيوم يكرم النماذج المتميزة بمديرية الطب البيطري
محافظ الفيوم يكرم النماذج المتميزة بمديرية الطب البيطري
محافظ الفيوم يكرم النماذج المتميزة بمديرية الطب البيطري
محافظ الفيوم يكرم النماذج المتميزة بمديرية الطب البيطري
محافظ الفيوم يكرم النماذج المتميزة بمديرية الطب البيطري
محافظ الفيوم يكرم النماذج المتميزة بمديرية الطب البيطري

أخبار تهمك

الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بدعم صندوق "عطاء" بـ 100 مليون جنيه

منذ ساعة و نصف

حسن شحاتة يكشف حقيقة انضمامه إلى قناة الأهلي

منذ ساعة

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ابتعاد موليكا عن الأهلي.. فايلر يبلغ الإدارة بقرار جديد

منذ حوالي 7 ساعات

دجلة يكشف عن مصير مفوضات الزمالك مع عبدالعاطي

منذ أقل من ساعة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يومين

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

منذ حوالي 10 ساعات

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 6 ساعات

أودينيزي يفسد مخطط الأهلي في الحفاظ على نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

مصدر في الأهلي يكشف مفاجأة عن وليد أزارو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الذهب يسجل أعلى مستوياته مقتربا من 1000 جنيه

منذ حوالي 3 ساعات

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يغازل نجم مانشستر يوناتيد

منذ ساعة و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:32 م

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

برشلونة يغازل نجم مانشستر يوناتيد

05:29 م

حسن شحاتة يكشف حقيقة انضمامه إلى قناة الأهلي

05:50 م

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»