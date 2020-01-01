محافظ الفيوم يكرم النماذج المتميزة بمديرية الطب البيطري

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كرم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عددًا من النماذج المتميزة بمديرية الطب البيطري بالفيوم،لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية، ومنها أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشأت والمؤسسات، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد عقل وكيل الوزارة لشئون الطب البيطري.



في كلمتة أعرب محافظ الفيوم عن سعادته لتكريم المتميزين من مديرية الطب البيطري، تحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجهد، موضحًا أن التكريم ليس أخر المطاف ولكنه مجرد خطوة على طريق التميز، مثمنًا دور جميع الجهات التي شاركت في مجابهة فيروس كورونا المستجد.



خلال التكريم شهد محافظ الفيوم، فيلم تسجيلي عن الأعمال التي تقوم بها مديرية الطب البيطري، وأنواع الأختام، وإنجازات إدارات الدواجن والتحصينات، والرعاية والعلاج، والتفتيش الصيدلي، والطب الوقائي، والخدمات البيطرية، والرعاية التناسلية، وأعمال الإرشاد البيطري.



وفي نهاية التكريم، أهدى مدير مديرية الطب البيطري درع المديرية لمحافظ الفيوم تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر لأعمال الطب البيطري بالفيوم.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

