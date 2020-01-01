شوبير يتحدث عن ذكرياته مع التعليق.. ويكشف تفاصيل مثيرة حول دوري "سيد عبد النعيم"

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي


تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس إتحاد كرة القدم السابق، عن ذكرياته مع التعليق، ومفاجآت مثيرة حول دوري عام 2003، والمعروف بـ"دوري سيد عبد النعيم" الذي فاز به الزمالك.

وقال شوبير في برنامجه عبر إذاعة "أون سبورت" اليوم: "تقاضيت 47 جنيهاً في أولى مبارياتي في التعليق، وكانت أمام الأهلي وأسوان".

وتابع: "في عام 2003، كان الجميع مهتمون بالأهلي، حيث كان الأهلي الأقرب لحصد اللقب، إلا أنني طالبت بإرسال مواسلين لمباراة الإسماعيلي والزمالك، وقد حدث بإرسال المعلق محمد السباعي".

وواصل: "أعشق لعبة التنس بشكل كبير، على الرغم من عدم ممارستي لها، وابني مصطفى يحبها أيضاً، على الرغم من التناقض بيننا، فهو يشجع برشلونة، وأنا أشجع ريال مدريد".

وأتم: "الأهلي في أفضل فورمة بدنية بالمقارنة بباقي الفريق، والأمر يرجع للمدرب السويسري رينيه فايلر، وطريقة تعامله مع الفريق".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شوببر ألأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 6 ساعات

أودينيزي يفسد مخطط الأهلي في الحفاظ على نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 10 ساعات

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يومين

مصدر في الأهلي يكشف مفاجأة عن وليد أزارو

منذ أقل من ساعة

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

منذ حوالي 8 ساعات

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بدعم صندوق "عطاء" بـ 100 مليون جنيه

منذ ساعة و نصف

بعد ابتعاد موليكا عن الأهلي.. فايلر يبلغ الإدارة بقرار جديد

منذ حوالي 7 ساعات

دجلة يكشف عن مصير مفوضات الزمالك مع عبدالعاطي

منذ أقل من ساعة

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الذهب يسجل أعلى مستوياته مقتربا من 1000 جنيه

منذ حوالي 3 ساعات

حسن شحاتة يكشف حقيقة انضمامه إلى قناة الأهلي

منذ ساعة

برشلونة يغازل نجم مانشستر يوناتيد

منذ ساعة و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

بدر رجب: الأهلي قادر على تخطي تاونشيب ومواصلة المشوار الإفريقي

صلاح عبد الله: أنا زملكاوي ولكني غير متعصب

مدحت شلبي: لا توجد أزمة بيني وبين أحمد شوبير

أزمة عنيفة تورط الأهلي في المدرب الجديد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:32 م

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

برشلونة يغازل نجم مانشستر يوناتيد

05:29 م

حسن شحاتة يكشف حقيقة انضمامه إلى قناة الأهلي

05:50 م

مصدر في الأهلي يكشف مفاجأة عن وليد أزارو

05:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»