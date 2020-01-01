شوبير يتحدث عن ذكرياته مع التعليق.. ويكشف تفاصيل مثيرة حول دوري "سيد عبد النعيم"









تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس إتحاد كرة القدم السابق، عن ذكرياته مع التعليق، ومفاجآت مثيرة حول دوري عام 2003، والمعروف بـ"دوري سيد عبد النعيم" الذي فاز به الزمالك.





وقال شوبير في برنامجه عبر إذاعة "أون سبورت" اليوم: "تقاضيت 47 جنيهاً في أولى مبارياتي في التعليق، وكانت أمام الأهلي وأسوان".





وتابع: "في عام 2003، كان الجميع مهتمون بالأهلي، حيث كان الأهلي الأقرب لحصد اللقب، إلا أنني طالبت بإرسال مواسلين لمباراة الإسماعيلي والزمالك، وقد حدث بإرسال المعلق محمد السباعي".





وواصل: "أعشق لعبة التنس بشكل كبير، على الرغم من عدم ممارستي لها، وابني مصطفى يحبها أيضاً، على الرغم من التناقض بيننا، فهو يشجع برشلونة، وأنا أشجع ريال مدريد".



