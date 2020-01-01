حقيقة إصابة نجم سوري وزوجته بفيروس كورونا؟

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

نفت لين برنجكجي زوجة الممثل السوري معتصم النهار الشائعة التي راجت بقوة خلال الأيام القليلة الماضية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابتها وزوجها بفيروس كورونا.

 

وأكدت برنجكجي أنها وزوجها بصحة جيدة ولم يتعرضا للإصابة بهذا الفيروس، مشيرة إلى أنهما في حالة استغراب من هذه الشائعة التي لا تمت للحقيقة بصلة قائلة:" بستغرب حجم السذاجة اللي عم نعيشها...الكورونا معبية العالم والعقول... وكأنهم هنن اللي عملولي الفحص بأيديهم وشافوا الفيروس شخصي".

 

كما وجهت زوجة الفنان شكرها لكل من قام بالاطمئنان على صحتيهما وختمت قولها":"نحنا الحمدالله بخير...منحبكم كتير".

 

وبهذه الكلمات تكون زوجة الفنان معتصم النهار أوقفت الجدل الحاصل بين الجمهور، ونفت هذه الشائعة التي تدور حولهما منذ عدة أيام.

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