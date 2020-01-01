تيجانا يشارك في عمومية النادي ويشيد بإقبال الأعضاء

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:27 م
بوابة الفجر
رامي بشاي

شارك إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي اليوم بالجمعية العمومية العادية للزمالك، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار أمس الأحد واليوم الاثنين. 

وأشاد تيجانا بإقبال الأعضاء على التصويت بالعمومية والمظهر الحضاري الذين ظهروا به وكذلك الثقة الكبيرة منهم ودعمهم لمجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور.

واستمر توافد أعضاء النادي اليوم للمشاركة فى الجمعية العمومية الخاصة بالنادي، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار يومى الاحد والاثنين.

وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة في الجمعية العمومية والتي بدأت من التاسعة صباح أمس وحتى التاسعة مساء اليوم  على الرغم من حرارة الجو وذلك تأكيدا لدعمهم للنادي و مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء  من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية وباب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب.

وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية و أسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.

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مرتضي منصور الزمالك إسماعيل يوسف

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