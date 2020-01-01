مياه الفيوم تواصل حملاتها التوعوية على محلات الجزارة بمركزي طامية وسنورس

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:27 م
بوابة الفجر
ريهام على
تواصل إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، حملاتها التوعوية لليوم الثالث على التوالى من أجل نشر الوعى المائى والحفاظ على شبكات الصرف الصحى على محلات الجزارة والمواطنين والميادين والشوارع الرئيسية بمركزى طامية وسنورس خلال عيد الأضحى المبارك.

أكد اللواء هشام محمد درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، أن إدارة التوعية والاعلام بالشركة، تواصل جهودها التوعوية فى نشر الوعى المائى لدى جموع المواطنين قبيل دخول عيد الاضحى المبارك، من أجل الحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وعدم القاء مخلفات الأضاحي والدماء داخل مطابق الصرف الصحى خاصتنا بالقرى، وترشيد استهلاك مياه الشرب، وعدم الاسراف فيها لأن ذلك الاسراف يؤدى الى زيادة كميات المياه داخل خطوط وشبكات الصرف الصحى، مما يؤثر على الطاقات الاستيعابيه للروافع ومحطات المعالجة المركزية والفرعية، بخلاف الانسدادات والطفوحات التى تحدث نتيجة كميات المياه المستعملة نتيجة عدم الوعى باهمية مياه الشرب وعدم الاهتمام بأسس الترشيد.

وأشار رئيس مجلس الادارة، إلى أن التوعية تعتبر ركيزة رئيسية فى الوقت الراهن من اجل توعية المواطنين بأهمية المياه واستخدامتها وعدم الاسراف فيها وهى تؤدى دورها المنوط بها وبالتعاون مع كافة المؤسسات داخل المحافظة وتواصل حملاتها التوعوية المتواصلة بكافة مراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ الحملة اليوم بمركزى طامية وسنورس وتهدف لتوعية اصحاب محلات الجزارة والمواطنين بضرورة عدم الاسراف فى غسيل الاضاحى بمياه الشرب واستخدام مياه الشرب قدر الحاجة لان استخدام المياه فوق حاجة المواطن يحرم مواطن اخر منها نتيجة ضعف الضغوط وعدم وصولها لنهايات الشبكات هذا بجانب عدم القاء مخلفات الاضاحى واحشاءها ودماءها داخل غرف التفتيش ومطابق الصرف الصحى مما يؤدى الى زيادة الطفوحات والانسدادات داخل الشبكة مما يؤثر على عمرها الافتراضى فالبنية التحتية ملك المواطن ولزاما عليه المحافظة عليها والتصدى لأى مواطن يحاول العبث وعدم المحافظة على مثل هذه المشاريع التى تنفق عليها الدولة ملايين الجنيهات من اجل توفير وتقديم خدمة جيدة لكل مواطن.
مياه الفيوم تواصل حملاتها التوعوية على محلات الجزارة بمركزي طامية وسنورس
مياه الفيوم تواصل حملاتها التوعوية على محلات الجزارة بمركزي طامية وسنورس
مياه الفيوم تواصل حملاتها التوعوية على محلات الجزارة بمركزي طامية وسنورس
مياه الفيوم تواصل حملاتها التوعوية على محلات الجزارة بمركزي طامية وسنورس
مياه الفيوم تواصل حملاتها التوعوية على محلات الجزارة بمركزي طامية وسنورس
مياه الفيوم تواصل حملاتها التوعوية على محلات الجزارة بمركزي طامية وسنورس
مياه الفيوم تواصل حملاتها التوعوية على محلات الجزارة بمركزي طامية وسنورس
مياه الفيوم تواصل حملاتها التوعوية على محلات الجزارة بمركزي طامية وسنورس
مياه الفيوم تواصل حملاتها التوعوية على محلات الجزارة بمركزي طامية وسنورس
مياه الفيوم تواصل حملاتها التوعوية على محلات الجزارة بمركزي طامية وسنورس
مياه الفيوم تواصل حملاتها التوعوية على محلات الجزارة بمركزي طامية وسنورس
مياه الفيوم تواصل حملاتها التوعوية على محلات الجزارة بمركزي طامية وسنورس
مياه الفيوم تواصل حملاتها التوعوية على محلات الجزارة بمركزي طامية وسنورس
مياه الفيوم تواصل حملاتها التوعوية على محلات الجزارة بمركزي طامية وسنورس
مياه الفيوم تواصل حملاتها التوعوية على محلات الجزارة بمركزي طامية وسنورس
مياه الفيوم تواصل حملاتها التوعوية على محلات الجزارة بمركزي طامية وسنورس
مياه الفيوم تواصل حملاتها التوعوية على محلات الجزارة بمركزي طامية وسنورس
مياه الفيوم تواصل حملاتها التوعوية على محلات الجزارة بمركزي طامية وسنورس
مياه الفيوم تواصل حملاتها التوعوية على محلات الجزارة بمركزي طامية وسنورس
مياه الفيوم تواصل حملاتها التوعوية على محلات الجزارة بمركزي طامية وسنورس

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