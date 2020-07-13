منصة شاهد تستعد للفصل الثاني من مملكة إبليس.. التفاصيل









بأكثر من 12 شخصية رئيسية وأحداث بين الوهم والحقيقة، تستعد منصة شاهد.نت لدخول مملكة إبليس، في فصلها الثاني وذلك يوم 30 يوليو المقبل، حيث سيتم إطلاق المسلسل على المنصة كاملةً، ليصبح متاحًا لعملاء شاهد vip.وفي إطار ذلك، أطلقت منصة شاهد على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يكشف أبعاد العلاقات بين شخصيات المسلسل، ويجمع الإفيهات الدارجة لأهل حارة حدّق، وأيضًا يشوّق الجمهور لمعرفة كيف سيستكمل المسلسل أحداثه، بعد جرائم قتل الحلقة الأخيرة من فصله الأول.ويتكوّن المسلسل من فصلين، أولهما من 15 حلقة وعرض حصريًا على منصة شاهد ,ويعرض الأن على قناة mbc مصر، وتدور أحداثه حول حارة الجنة، والتي لا تخضع لقانون، بل لسلطة القوة، تبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم فتحي أبليس، ليحاول كل منهم فرد ظهره وفرض نفسه فتوةً على الحارة، وخلال ذلك تنكشف أمامنا أسرارًا وخبايا عن ماضي أبليس، تغيّر موازين القوة، ويقوم ببطولته غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، كما سيكشف الفصل الثاني عن العديد من النجوم الأخرى، ومنمن بينهم ناهد السباعي، أحمد صيام وشريف الدسوقي المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني،طارق الجنايني هو مؤسس شركة TVision، أنتج أكثر من عشرين مسلسل من المسلسلات التليفزيونية الناجحة ما بين الكوميدي والأكشن والدراما، منها أبو عمر المصري للنجم أحمد عز، و المسلسل الكوميدي ريّح المدام ، و المسلسل الدرامي حكايات بنات،, بجانب النسخة العربية من البرنامج العالمي Saturday Night Live، تعاون مع الكاتب محمد أمين راضي في عدة أعمال تلفزيونية بدايةً من نيران صديقة 2013، العهد (الكلام المباح) 2015، ومؤخرًا مملكة أبليس والمنتظر عرض فصله الثاني على منصة شاهد بعد نجاح الفصل الأول، ويعمل طارق حاليًا على إنتاج النسخة العربية من المسلسل الأميركي الشهير Suits الحاصل على تقييم 8.5 على موقع IMDb، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل المسلسل وفريق العمل قريبًا.