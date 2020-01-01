الموت يفجع الفنانة شذى حسون.. تعرف التفاصيل

توفى منذ قليل، جد المطربة الشابة شذى حسون، ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل للجنازة، أو مراسم العزاء.









حيث نشرت "حسونة"، عبر حسابها الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائله: "البقاء والدوام لله جدى والد أمى فى ذمة الله.. انا لله وانا اليه راجعون فضلا وليس امرا قراءة الفاتحة".









ويذكر أن الفنانة شذى أثارت جدلًا كبيرًا بمنشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تهاجم من خلاله فنانا مشهورا.









ومن ناحية آخرى، أحتفلت شذى حسون، بعيد الأب، من خلال نشر صور لولدها وشقيقه، على حسابها الشخصي، عبر موقع "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة:"عيد اب سعيد لابي الجميل والجميل ابو اياد اخي الحبيب".



