مصر نائب رئيس الاتحاد العربي لتقنية المعلومات والاتصالات

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:32 م
الدكتور حازم الطحاوي
الدكتور حازم الطحاوي
أحمد الشيخ
 فازت جمهورية مصر العربية بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لتقنية المعلومات والاتصالات ممثلة في الدكتور حازم الطحاوي رئيس منظمة اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" وذلك في انتخابات مجلس إدارة الجمعية واللجان المنبثقة منها والتي تمت اليوم عبر منصة Zoom  وفاز بمنصب الرئيس لهذه الدورة عبيدلي العبيدلي من البحرين.



وجاء اختيار مصر بإجماع الأصوات حيث يضم مجلس الإدارة ايضا ممثلين من مصر والبحرين والاْردن والكويت ولبنان و المغرب و فلسطين.


من جانب آخر تم التجديد للدكتور ناصر فؤاد مستشارا للاتحاد واختياره رئيسا للجنة الاستشارية العليا المنبثقة من مجلس الإدارة  ، وخلال الاجتماع تم الإتفاق على أن تقوم  كل دولة من الدول الأعضاء باستقطاب باقي الدول التي لم تنضم بعد للاتحاد ، مع دراسة تنظيم مؤتمر سنوي على مستوى العالم العربي يعقد دوريا في كل دولة من الدول الأعضاء .


ويهدف الاتحاد إلى تنسيق نشاط الجمعيات على مستوى الوطن العربي ورفع مستوى أدائها، وضمان تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها في خدمة المجتمع، ودعم التعاون مع الاتحادات الخليجية والعربية والدولية المماثلة، في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، ويعمل الاتحاد على تحقيق عدة أهداف، من أهمها المشاركة في اقتراح سبل تطوير الأنظمة والقوانين العربية ذات العلاقة بتقنية المعلومات والاتصالات، وتمثيل أعضاء الاتحاد للدفاع عن المصالح المعنوية والمالية والاقتصادية والمهنية التي تهم الاتحاد وأعضائه، والإسهام في تطوير دور مؤسسات وجمعيات واتحادات تقنية المعلومات؛ للإسهام في تنمية المجتمعات العربية اقتصاديًا، وتوثيق العلاقات الثنائية والجماعية بين الجهات الوطنية والعربية العاملة في قطاع المعلومات والاتصالات، وتشجيع التعاون بين الشركات الوطنية والعربية النشطة في صناعات المعلومات وأسواقه، والعمل من أجل تطوير أشكال هذا التعاون، والإسهام في إزالة العقبات من طريقه، والعمل من أجل الارتقاء المهني لأعضائه.

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