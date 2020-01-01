بعد إطلاق اسمها على محطة المترو بتوجيهات رئاسية.. من هي صفاء حجازي؟

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:10 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أمس الاحد، عن تحويل محطة مترو "الزمالك"، إلى اسم الإعلامية صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، جاء ذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الأمر الذي أثنى عليه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان له صدى واسع، خاصة العاملين في مجال الإعلام.

ويطلق على الإعلامية ساره حجازي لقب "المرأة الحديدية"، فهي أول سيدة تتولي رئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري في أبريل 2016، وثاني رئيس للاتحاد عقب ثوره 2013 في مصر، بعد عصام الأمير الذي تمت إقالته من المنصب.

وتخرجت صفاء في قسم المحاسبة بكلية التجارة من جامعة المنصورة عام 1984، ولم تدرس الاعلام في ذلك الوقت ولكن ساهمت في تطوير الإذاعة بشكل كير، حيث التحقت بالعمل الإعلامي بعد إعلان قرأته في إحدى الصحف عن طلب مذيعات، ونجحت في اختبار الإذاعة المصرية بعد حصولها على حوار مع رئيس الحكومة عاطف صدقي.

وقد سجلت أول برنامج لها مع كامل الشناوي ومصطفى أمين عن سيرة كوكب الشرق أم كلثوم، وتزامنت بدايتها في التلفزيون المصري مع بدء انطلاق الفضائية المصرية سنة 1990.

وسافرت حجازي لتغطية حرب الخليج بناءً على طلب من التليفزيون المصري، حيث عملت كمذيعة ومقدمة نشرات، إلى أن تولت منصب رئيس غرفة الأخبار بالتليفزيون المصري في عهد وزير الإعلام صلاح عبد المقصود.

وتولت منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لتكون هي آخر رئيس لمنصب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فبعدها تم تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام.

وعانت حجازي كثيرا من العقبات في حياتها، حيث في عام 2007، عانت من أزمة صحية ونفسية، عندما منعت الإدارة ظهورها على شاشة التليفزيون على خلفية قرار قطاع الأخبار، بمنع ظهور المذيعات ذات الوزن الزائد، وبعدها بعام تعرضت لأزمة صحية شديدة ألزمتها العلاج لفترة طويلة وأفقدتها ما يقرب من نصف وزنها.

وترددت انباء بشأن زواجها من زكريا عزمي، رئيس ديوان الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلا أن هذه المعلومات لم تثبت صحتها من عدمه. وتوفيت في 28 مايو 2017 بعد معاناة مع المرض، حيث كانت تتلقى العلاج في الخارج.

وعرفت حجازي بمدي ارتباطها بمنطقة الزمالك، حيث كانت تسير من منزلها في شارع الكامل محمد بالزمالك الي ماسبيرو، ونظرا لظروفها الصحية في الفترة الأخيرة توقفت عن تلك العادة.

أخبار تهمك

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

أودينيزي يفسد مخطط الأهلي في الحفاظ على نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يغازل نجم مانشستر يوناتيد

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يوم

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

منذ حوالي 10 ساعات

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 4 ساعات

حسن شحاتة يكشف حقيقة انضمامه إلى قناة الأهلي

منذ أقل من ساعة

دجلة يكشف عن مصير مفوضات الزمالك مع عبدالعاطي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 6 ساعات

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الذهب يسجل أعلى مستوياته مقتربا من 1000 جنيه

منذ حوالي 3 ساعات

مصدر في الأهلي يكشف مفاجأة عن وليد أزارو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يوجه بدعم صندوق "عطاء" بـ 100 مليون جنيه

منذ ساعة و نصف

بعد ابتعاد موليكا عن الأهلي.. فايلر يبلغ الإدارة بقرار جديد

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:32 م

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

برشلونة يغازل نجم مانشستر يوناتيد

05:29 م

حسن شحاتة يكشف حقيقة انضمامه إلى قناة الأهلي

05:50 م

مصدر في الأهلي يكشف مفاجأة عن وليد أزارو

05:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»