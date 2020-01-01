تفاصيل خطة الدولة لتأمين أدوية ومستلزمات مكافحة كورونا

تسعى مصر لتوفير الاكتفاء الذاتي من الأدوية وخاصة مع تفشي فيروس كورونا حيث أصيب 92،062 شخص بفيروس كورونا كما تعافى 33،831 شخص، وتوفى 4،606 شخص وتسعى مصر بخطة طموحة لتوفير أدوية كورونا وأدوية الامراض الخطيرة والمزمنة، نجحت مصر مؤخرا في توفير أدوية فيروس سي بسعر رمزي للقضاء علي هذا المرض.





علاج فيروس سي

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مصر حريصة على مدار العامين الماضيين على توفير الأدوية بصورة كاملة، كما أن صناعة الدواء في مصر تتقدم بخُطوات ثابتة، قد لعبت دور في مساندة الدولة لمواجهة التحديات، منها علاج المواطنين من فيروس "سي".





أضافت زايد خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، اليوم الاثنين أن رجال صناعة الدواء نجحوا في شراء بعض الأدوية الهامة التي تساهم في علاج المرضى من فيروس "كورونا" لتصنيعها في مصر، ويجب التنسيق مع شركات الأدوية لتطوير هذه الصناعة المهمة.





صناعة الدواء

كشف اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي، أن هيئة الشراء ساهمت بدور مهم خلال الفترة الماضية لتأمين احتياجات البلاد من المستلزمات خلال فترة انتشار فيروس "كورونا"، كما استعرض بعض النقاط التي تدعم صناعة الدواء بمصر.





أكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن صناعة الدواء لها شقان، أول يتعلق بالأمن القومي، توفير الأدوية اللازمة للمواطنين، والشق الثاني الاستثمار في هذا المجال مثل باقي المجالات ثم ضخ رأس المال في شرايين الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية، ومساعدة المصنعين للنهوض بهذه الصناعة.





ملف الدواء

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن ملف صناعة الدواء من الملفات المهمة، وتضعه الدولة في مقدمة الأولويات، وكشفت أزمة فيروس "كورونا" الدور المهم لصناعة الدواء، وهو ما يظهر من محاولات الدول لإنتاج لقاح فيروس كورونا.





أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ أن مصر الدولة الأولى عربيًا وإفريقيا في صناعة الدواء، وتملك مصر مقومات أساسية للريادة في هذا القطاع، مع وجود أكثر من 150 مصنع في مصر خلال الوقت الحالي.





أسواق جديدة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ أن هناك مميزات متعددة لهذا القطاع، وهو ما يساعده على فتح أسواق جديدة بالقارة الإفريقية، كما أن مصر مصدر جيد للمنتجات الصيدلية، لانخفاض تكلفة الدواء عن نظيراتها في مختلف دول العالم.





وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن الدولة تعمل بجهود كبيرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية بأسعار في متناول المواطنين بجودة عالية، من خلال سياسة وطنية للدواء تضمن الحصول على الأدوية الأساسية للامراض الخطيرة والمزمنة.



