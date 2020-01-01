تفاصيل خطة الدولة لتأمين أدوية ومستلزمات مكافحة كورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:03 م
أرشيفية
أرشيفية
سمر حسن
تسعى مصر لتوفير الاكتفاء الذاتي من الأدوية وخاصة مع تفشي فيروس كورونا حيث أصيب 92،062 شخص بفيروس كورونا كما تعافى 33،831 شخص، وتوفى 4،606 شخص وتسعى مصر بخطة طموحة لتوفير أدوية كورونا وأدوية الامراض الخطيرة والمزمنة، نجحت مصر مؤخرا في توفير أدوية فيروس سي بسعر رمزي للقضاء علي هذا المرض.

علاج فيروس سي
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مصر حريصة على مدار العامين الماضيين على توفير الأدوية بصورة كاملة، كما أن صناعة الدواء في مصر تتقدم بخُطوات ثابتة، قد لعبت دور في مساندة الدولة لمواجهة التحديات، منها علاج المواطنين من فيروس "سي".

أضافت زايد خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، اليوم الاثنين أن رجال صناعة الدواء نجحوا في شراء بعض الأدوية الهامة التي تساهم في علاج المرضى من فيروس "كورونا" لتصنيعها في مصر، ويجب التنسيق مع شركات الأدوية لتطوير هذه الصناعة المهمة.

صناعة الدواء 
كشف اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي، أن هيئة الشراء ساهمت بدور مهم خلال الفترة الماضية لتأمين احتياجات البلاد من المستلزمات خلال فترة انتشار فيروس "كورونا"، كما استعرض بعض النقاط التي تدعم صناعة الدواء بمصر.

أكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن صناعة الدواء لها شقان، أول يتعلق بالأمن القومي، توفير الأدوية اللازمة للمواطنين، والشق الثاني الاستثمار في هذا المجال مثل باقي المجالات ثم ضخ رأس المال في شرايين الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية، ومساعدة المصنعين للنهوض بهذه الصناعة. 

ملف الدواء
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن ملف صناعة الدواء من الملفات المهمة، وتضعه الدولة في مقدمة الأولويات، وكشفت أزمة فيروس "كورونا" الدور المهم لصناعة الدواء، وهو ما يظهر من محاولات الدول لإنتاج لقاح فيروس كورونا.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ أن مصر الدولة الأولى عربيًا وإفريقيا في صناعة الدواء، وتملك مصر مقومات أساسية للريادة في هذا القطاع، مع وجود أكثر من 150 مصنع في مصر خلال الوقت الحالي.

أسواق جديدة 
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ أن هناك مميزات متعددة لهذا القطاع، وهو ما يساعده على فتح أسواق جديدة بالقارة الإفريقية، كما أن مصر مصدر جيد للمنتجات الصيدلية، لانخفاض تكلفة الدواء عن نظيراتها في مختلف دول العالم.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن الدولة تعمل بجهود كبيرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية بأسعار في متناول المواطنين بجودة عالية، من خلال سياسة وطنية للدواء تضمن الحصول على الأدوية الأساسية للامراض الخطيرة والمزمنة.

قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعض التوصيات التي تعتمد على وضع استراتيجية كبرى لها عدة محاور، منها كل ما يتعلق بدعم صناعة الدواء والأبحاث العلمية المتطورة، وعمليات تسجيل الأدوية، ومراقبة عمليات الإنتاج والتخزين، وهو الأمر الذي ينهض بصناعة الدواء في مصر، ودعم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا علاج فيروس سي بوابة الفجر الصحة أسواق

أخبار تهمك

مصدر في الأهلي يكشف مفاجأة عن وليد أزارو

منذ أقل من ساعة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يومين

أودينيزي يفسد مخطط الأهلي في الحفاظ على نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

منذ حوالي 10 ساعات

بعد ابتعاد موليكا عن الأهلي.. فايلر يبلغ الإدارة بقرار جديد

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يغازل نجم مانشستر يوناتيد

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بدعم صندوق "عطاء" بـ 100 مليون جنيه

منذ ساعة و نصف

دجلة يكشف عن مصير مفوضات الزمالك مع عبدالعاطي

منذ أقل من ساعة

حسن شحاتة يكشف حقيقة انضمامه إلى قناة الأهلي

منذ ساعة

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الذهب يسجل أعلى مستوياته مقتربا من 1000 جنيه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: صناعة الدواء شهدت تراجع ولابد من توفير التشريع المناسب

أبرز نتائج أبحاث المعهد القومي للبحوث على فاعلية علاج كورونا

معايير اختيار الخاضعين للتجارب السريرية لعلاج كورونا

وزير التعليم العالي يطلب تقريرا عن دواء "أفيجان" لعلاج كورونا

مصر تسعى لتخفيف معاناة العالم.. تحركات لإيجاد علاج لفيروس كورونا

١١٣ مستشفى.. تعرف على خطة المستشفيات الجامعية لمواجهة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:32 م

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

برشلونة يغازل نجم مانشستر يوناتيد

05:29 م

حسن شحاتة يكشف حقيقة انضمامه إلى قناة الأهلي

05:50 م

مصدر في الأهلي يكشف مفاجأة عن وليد أزارو

05:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»