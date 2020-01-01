"الفنانة بانه" تنقل "القعدة الحلوة" إلى "تيك توك"

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

أطلقت الفنّانة بانه تحدّياً راقصاً عبر حسابها الرسميّ على تطبيق "تيك توك" دعت من خلاله جمهورها لمُشاركتها بفيديوهات رقصهم على أنغام أغنيتها الجديدة "القعدة الحلوة".

 

أرادت بانه من خلال هذا التحدّي أن تنقل أجواء هذه الأغنية الراقصة عبر "تيك توك" بهدف نشر الإيجابيّة والتفاؤل بين الناس بخاصّة بعد فترة الحجر الصحيّ التي عاشها العالم بأسره.

 

يُذكر أنّ تحدّي "القعدة الحلوة"، أطلق بعد أسبوعين على إصدار الأغنية عبر كافّة المنصّات الموسيقيّة. وقد نشرت بانه فيديو يُظهر الحركات الخاصّة بالرقصة التي صمّمتها المُدرّبة لين غندور، كما أطلقت هاشتاغ #تحدّي_القعدة_الحلوة الذي حقّق نسبة مُشاركة عالية تخطّت الخمسة ملايين خلال الأسبوع الأوّل.

 

وعن هذا التحدّي، قالت بانه: "سعيدة جداً بالأصداء الإيجابيّة التي حقّقتها من خلال تحدّي "القعدة الحلوة"، وكذلك بالإنجاز الكبير من حيث نسبة المُشاركة العالية بالأرقام بخاصّة بعدما إنضمّ للتحدّي أكثر من مئتي مُؤثّر من أهمّ مؤثري تطبيق "تيك توك" من كافّة العالم العربيّ". وشكرت بانه محمّد بساط الذي وضع إستراتيجّة هذه الحملة".

 

يُذكر أنّ أغنية "القعدة الحلوة" هي من انتاج شركة "Universal Music MENA ومن كلمات هشام صادق وألحان عمر الشاذلي وتوزيع محمّد مجدي، وميكس وماسترينغ محمود عزّت والفيديو كليب من إخراج شريف ترحيني.  

أخبار تهمك

الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر

منذ حوالي 6 ساعات

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 4 ساعات

حسن شحاتة يكشف حقيقة انضمامه إلى قناة الأهلي

منذ ساعة

دجلة يكشف عن مصير مفوضات الزمالك مع عبدالعاطي

منذ أقل من ساعة

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يغازل نجم مانشستر يوناتيد

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه بدعم صندوق "عطاء" بـ 100 مليون جنيه

منذ ساعة و نصف

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الذهب يسجل أعلى مستوياته مقتربا من 1000 جنيه

منذ حوالي 3 ساعات

أودينيزي يفسد مخطط الأهلي في الحفاظ على نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يومين

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 6 ساعات

مصدر في الأهلي يكشف مفاجأة عن وليد أزارو

منذ أقل من ساعة

بعد ابتعاد موليكا عن الأهلي.. فايلر يبلغ الإدارة بقرار جديد

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:32 م

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

برشلونة يغازل نجم مانشستر يوناتيد

05:29 م

حسن شحاتة يكشف حقيقة انضمامه إلى قناة الأهلي

05:50 م

مصدر في الأهلي يكشف مفاجأة عن وليد أزارو

05:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»