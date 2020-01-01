حراك في أسعار الدولار بنهاية التعاملات اليوم الإثنين 27-7-2020

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:05 م
اسعار الدولار
اسعار الدولار
تباين أداء سعر الدولار في نهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليرتفع في بنك التعمير والإسكان بنحو قرش واحد مع استقراره في باقى البنوك الحكومية والخاصة.

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع، وسجل فى كل من البنك الأهلي، ومصر، والبركة سعر 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وفي بنوك القاهرة، والإسكندرية، والتجاري الدولي بلغ سعر الدولار 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.91 جنيه للشراء.
16.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.92 جنيه للشراء.
16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.92 جنيه للشراء.
16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.92 جنيه للشراء.
16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.92 جنيه للشراء.
16.02 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.92 جنيه للشراء.
16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.9 جنيه للشراء.
16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
15.92 جنيه للشراء.
16.02 جنيه للبيع.


وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

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