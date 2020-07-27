نرمين الفقي تجازف بالسباحة تحت الامواج العالية















نشرت الفنانة نرمين الفقي، فيديو لها وهي تقوم بالسباحة في امواج عالية في إحدي المناطق الساحلية، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وظهرت "نرمين"، وهي تسبح بمفردها في أمواج عالية وتجازف بالسباحة في أماكن خطرة، وكانت ترتدي مايوه أسود.وعلقت "الفقي"، علي الفيديو قائله: "رغم إن البحر عالي بس الجو تحفة، حيث أنها تستمتع بالسباحة في هذة الأجواء الخطرة".وتبادل جمهور" نرمين"، معها التعليقات قائلين: "إنتي إزاي بتسبحي في الأجواء دي أنا خفت من منظر البحر، عروسه البحر، بغير عليكي من البحر".يشار إلي تعرضت المطربة أصالة والإعلامية بسمة وهبي لحادثة في البحر، حيث كانت أصاله تقود موتور بحري وإصطدمت بالشاطئ هي وبسمة.يذكر ان شاركت الفنانة نرمين الفقي،فى بطولة مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،هانى عادل، هبة مجدي، فراس سعيد، عبير صبرى، ملك قورة، تونى ماهر، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفي فكرى، يتناول هذا المسلسل قصص مختلفة كل قصة 5 حلقات يتناقشون فيه قضايا المرأة العمل والزواج .