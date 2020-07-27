أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-7-2020 في لبنان

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:22 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي

ارتفعت أسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الاثنين 27-7-2020 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر“، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-7-2020 في لبنان

وسجلت أسعار الذهب "عيار 18"،(70.512) بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"،( 265.82 )  بـ ليرة لبنانية  ، وسعر "عيار 24" (014.94 ) بـ ليرة لبنانية .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"،( 47.007)  بـ ليرة لبنانية   للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

 

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

 

أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-7-2020 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

 

عيار الذهب

سعر الذهب بـ ليرة لبنانية

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24

94.014

62.17$

سعر الذهب عيار 22

86.181

56.99$

اسعار الذهب عيار 21

82.265

54.40$

اسعار الذهب عيار 18

70.512

46.63$

سعر الذهب عيار 14

54.842

36.26$

سعر الذهب عيار 12

47.007

31.08$

اسعار أوقية الذهب

2.923.847

1.933$

اسعار جنيه الذهب

658.116

435.18$

اسعار كيلو الذهب

94.014.366

62.167$

 

 

 

تعرف علي متوسط أسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان


اليوم

عيار 24

عيار 21

عيار 18

عيار 12

26 يوليو

92.542

80.976

69.407

46.271

25 يوليو

92.542

80.976

69.407

46.271

24 يوليو

92.435

80.882

69.327

46.217

23 يوليو

91.781

80.311

68.837

45.891

22 يوليو

91.066

79.684

68.300

45.533

 

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