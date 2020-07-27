ارتفعت أسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الاثنين 27-7-2020 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر“، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-7-2020 في لبنان

وسجلت أسعار الذهب "عيار 18"،(70.512) بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"،( 265.82 ) بـ ليرة لبنانية ، وسعر "عيار 24" (014.94 ) بـ ليرة لبنانية .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"،( 47.007) بـ ليرة لبنانية للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-7-2020 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

عيار الذهب سعر الذهب بـ ليرة لبنانية سعر الذهب بـ دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 24 94.014 62.17$ سعر الذهب عيار 22 86.181 56.99$ اسعار الذهب عيار 21 82.265 54.40$ اسعار الذهب عيار 18 70.512 46.63$ سعر الذهب عيار 14 54.842 36.26$ سعر الذهب عيار 12 47.007 31.08$ اسعار أوقية الذهب 2.923.847 1.933$ اسعار جنيه الذهب 658.116 435.18$ اسعار كيلو الذهب 94.014.366 62.167$

تعرف علي متوسط أسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان



