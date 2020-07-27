أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-7-2020 في لبنان
ارتفعت أسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الاثنين 27-7-2020 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر“، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-7-2020 في لبنان
وسجلت أسعار الذهب "عيار 18"،(70.512) بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"،( 265.82 ) بـ ليرة لبنانية ، وسعر "عيار 24" (014.94 ) بـ ليرة لبنانية .
وسجل "الذهب"، "عيار 12"،( 47.007) بـ
ليرة لبنانية للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية
تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
ويحتوي أيضا علي مخطط
بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في
السوق لبنانية.
أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-7-2020 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار
|
عيار الذهب
|
سعر الذهب بـ ليرة لبنانية
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
اسعار الذهب عيار 24
|
94.014
|
62.17$
|
سعر الذهب عيار 22
|
86.181
|
56.99$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
82.265
|
54.40$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
70.512
|
46.63$
|
سعر الذهب عيار 14
|
54.842
|
36.26$
|
سعر الذهب عيار 12
|
47.007
|
31.08$
|
اسعار أوقية الذهب
|
2.923.847
|
1.933$
|
اسعار جنيه الذهب
|
658.116
|
435.18$
|
اسعار كيلو الذهب
|
94.014.366
|
62.167$
تعرف علي
متوسط أسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 12
|
26
يوليو
|
92.542
|
80.976
|
69.407
|
46.271
|
25
يوليو
|
92.542
|
80.976
|
69.407
|
46.271
|
24
يوليو
|
92.435
|
80.882
|
69.327
|
46.217
|
23
يوليو
|
91.781
|
80.311
|
68.837
|
45.891
|
22
يوليو
|
91.066
|
79.684
|
68.300
|
45.533
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