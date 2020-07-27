الكعبي: الإمارات لا تعرف المستحيل وعطاؤها شمل المحتاجين حول العالم خلال كورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر

قال جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، إن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "كوفيد-19" إنجاز جديد لدولة الإمارات التي لا تعرف المستحيل، منوهاً بنهجها الإنساني الذي تسير عليه منذ تأسيسها.

 

وأوضح الكعبي في تصريحات صحفية: «إننا على يقين بأن كل من يسكن هذه الأرض الطيبة يشعر بالمسؤولية تجاه العالم أجمع، ولن يتردد في المشاركة والتطوع في هذه المرحلة من التجارب السريرية بهدف الوصول إلى نتائج مرضية، آملين أن تكلل التجارب بالنجاح، لنحقق معاً انتصاراً ضد فيروس كوفيد-19، ونسهم في إيجاد اللقاح لأجل الإنسانية».


وأشار إلى أن الإمارات تصدرت مشهد الإنسانية منذ بداية الفيروس، وامتد عطاؤها ليشمل المحتاجين في مختلف دول العالم.


وأضاف: «اليوم تلمع دولة الإمارات في سماء الإنسانية، بعدما سجلت علامة فارقة في مسيرة التصدي لفيروس (كوفيد-19) بدعمها التجارب السريرية، ليرى اللقاح النور وتستفيد منه البشرية كلها».


وأكد الكعبي أن وطن الإنسانية استحق شرف احتضان التجارب السريرية للقاح المنتظر، قائلًا: «طموحنا عالٍ في أن تنتصر البشرية في أقرب وقت على هذا التحدي، وتنعم بالصحة والخير».

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