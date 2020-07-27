جواتيمالا تبدأ إعادة فتح الاقتصاد وتخفيف قيود فيروس كورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
بدأت السلطات في جواتيمالا إعادة فتح اقتصادها، اليوم الاثنين، وتخفيف القيود المفروضة منذ أربعة أشهر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على الرغم من أن الحالات لا تزال في ارتفاع في معظم أنحاء البلاد.

وحث رئيس جواتيمالا، أليخاندرو جياماتي، المواطنين على التزام اليقظة في خطاب أعلن فيه إعادة الافتتاح مساء الأحد، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "جياماتي": "أصدقائي الأعزاء، نحن بحاجة إلى التزام الجميع. لم تكن القرارات سهلة".

على الرغم من أن حدود البلاد لا تزال مغلقة، إلا أن الصناعات المختلفة يمكنها استئناف عملياتها، وستبدأ وسائل النقل العام في الجري تدريجيًا، ويمكن إعادة فتح مراكز التسوق والمطاعم ابتداءً من يوم الاثنين. سيبقى حظر التجول ساريًا في الليل.

أغلقت دولة أمريكا الوسطى حدودها ونفذت حظر التجول في مارس، بالإضافة إلى تعليق وسائل النقل العام والنشاط الاقتصادي في قطاعات لا تعتبر ضرورية.

على الرغم من تخفيف الإجراءات الصحية، ما يقرب من نصف البلديات الجواتيمالية لا تزال في "حالة تأهب أحمر"، مما يعني أن الحالات لم تستقر بعد.

يوم الأحد، أبلغت جواتيمالا عن 45,000 حصيلة الإصابات بفيروس كورونا و1700 حالة وفاة.

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