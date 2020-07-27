إنجي المقدم تنشر صورة مبهجة مع تورتة عيد ميلادها

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
تحرص الفنانة إنجى المقدم على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث نشرت "المقدم"، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور لها مع تورتة عيد ميلادها، معلقه عليها: "شكرا يارب .. شكرا على كل كلمة حلوة و على كل دعوة حلوة شكرا على حب اهلى و حب اصحابى .. شكرا على كل الطاقة العظيمة اللى كانت حواليا و محوطانى من إللى اعرفه و من إللى ماعرفوش .. دى نعمة كبيرة اوى اوى اوى هفضل اشكرك يارب عليها طول عمرى. الحمد لله".


جدير بالذكر أن آخر أعمال انجي المقدم كانت مسلسل "لعبة النسيان"، الذي كان من بطولة أحمد داود، محمود قابيل وآخرين، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.



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شكرا يارب .. شكرا على كل كلمة حلوة و على كل دعوة حلوة شكرا على حب اهلى و حب اصحابى .. شكرا على كل الطاقة العظيمة اللى كانت حواليا و محوطانى من إللى اعرفه و من إللى ماعرفوش .. دى نعمة كبيرة اوى اوى اوى هفضل اشكرك يارب عليها طول عمرى. الحمد لله. ❤ Thank you all soooo much for all your calls, messages, posts, birthday wishes and presents. Thank you for making the effort and for giving me part of your time and energy. You showered me with so much love and it's priceless! I'm truly blessed and utterly humbled. I love you all so so much.❤

A post shared by Injy El Mokkaddem (@injyelmokkaddem) on

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