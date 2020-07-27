إنجي المقدم تنشر صورة مبهجة مع تورتة عيد ميلادها

تحرص الفنانة إنجى المقدم على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".









حيث نشرت "المقدم"، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور لها مع تورتة عيد ميلادها، معلقه عليها: "شكرا يارب .. شكرا على كل كلمة حلوة و على كل دعوة حلوة شكرا على حب اهلى و حب اصحابى .. شكرا على كل الطاقة العظيمة اللى كانت حواليا و محوطانى من إللى اعرفه و من إللى ماعرفوش .. دى نعمة كبيرة اوى اوى اوى هفضل اشكرك يارب عليها طول عمرى. الحمد لله".









جدير بالذكر أن آخر أعمال انجي المقدم كانت مسلسل "لعبة النسيان"، الذي كان من بطولة أحمد داود، محمود قابيل وآخرين، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.











