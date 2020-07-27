عاجل.. السيسي يوجه بدعم صندوق "عطاء" بـ 100 مليون جنيه



ووجه الرئيس بدعم صندوق "عطاء" الخاص برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم.



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم صندوق "عطاء" الخاص برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بـ 100 مليون جنيه، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، منذ قليل.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، مع رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نفين القباج.