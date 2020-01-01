مصادر: "بارنييه" يرى إمكانية الاتفاق مع بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعرب كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا، ميشيل بارنييه، عن ثقته في اجتماع مغلق مع مبعوثي الدول الأعضاء إلى الكتلة يوم الجمعة الماضي بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد مع بريطانيا، حسبما كشفت مصادر دبلوماسية لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين".

وصرح بارنييه الاجتماع، وفقًا للمصادر: "ما زلت واثقًا من أن صفقة متوازنة ومستدامة تظل ممكنة، حتى لو كانت أقل طموحًا"، مضيفًا، أن لندن بدت أكثر اهتمامًا بمتابعة صفقة "منخفضة الجودة وواضحة" فقط.

وقال، إن لقاءه الأخير مع بوريس جونسون قد تركه مع الشعور بأن رئيس الوزراء البريطاني يريد صفقة، على الرغم من الإصرار على أن لندن مستعدة لاحتمال عدم وجود اتفاق على الإطلاق.

وبحسب المصادر، رددت تعليقات بارنييه كل من أيرلندا وهولندا.

وقال مبعوثون للبلدين، الذين من المرجح أن يتلقوا أكبر ضربة نتيجة أي تغيير في قواعد التجارة بعد 31 ديسمبر، إنهم لا يزالون واثقين من أن الصفقة ستتحقق.

تتناقض تعليقاته بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مع تقييمه العام المتفائل بأن مواقف لندن المتشددة بشأن مصائد الأسماك وضمانات "المنافسة المتكافئة" للمنافسة العادلة تعني أنه من غير المحتمل التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي.

بعد أكثر من أربع سنوات من تصويت البريطانيين في استفتاء لمغادرة الاتحاد الأوروبي، وبعد محادثات طلاق متعرجة، يتفاوض الجانبان على جميع جوانب علاقاتهما، من التجارة إلى الأمن، من عام 2021 فصاعدًا.

والعقبتان الرئيسيتان المتعثرتان هما الوصول إلى مياه الصيد البريطانية ومطالب الاتحاد الأوروبي بأن تربط بريطانيا نفسها ارتباطًا وثيقًا بالمساعدة الحكومية للكتلة ومعايير العمل والبيئة لضمان أنها لا تقوض السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بالسلع ذات الجودة الرديئة.

ويقول الاتحاد الأوروبي، إنه يتعين إبرام اتفاق بحلول أكتوبر لإتاحة الوقت للمصادقة عليه بحلول نهاية العام. وقال الجانبان إن المحادثات قد تكون متوقفة.

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