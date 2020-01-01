هدير عاطف تكشف تفاصيل برنامجها "موضة تريند"
الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:11 م
الفجر الفني
تبدأ الإعلامية الشابة والفاشون بلوجر هدير عاطف أولى تجاربها الإعلامية، حيث تجري التجهيزات لبرنامجها الجديد موضة تريند، والذي سينطلق عقب أجازة عيد الأضحى المبارك.
وقالت هدير عاطف أن البرنامج سيركز على كل تسليط الضوء على الموضة سواء الملابس والفاشون أو الأكسسوارات والمكياج والديكور و الأثاث وحتى مفروشات المنزل، كما سيتم تخصيص حلقات المقبلات على الزواج وأيضا للأطفال وحديثي الولادة.
وأضافت هدير عاطف أن البرنامج سيكون دليل شامل لكل الأسرة المصرية ولكن سيتم التركيز على اهتمامات البنت والمرأة عموما، وحتى الأطفال سيتم تخصيص حلقات لهم لكل اهتماماتهم.