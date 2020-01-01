هدير عاطف تكشف تفاصيل برنامجها "موضة تريند"









تبدأ الإعلامية الشابة والفاشون بلوجر هدير عاطف أولى تجاربها الإعلامية، حيث تجري التجهيزات لبرنامجها الجديد موضة تريند، والذي سينطلق عقب أجازة عيد الأضحى المبارك.





وقالت هدير عاطف أن البرنامج سيركز على كل تسليط الضوء على الموضة سواء الملابس والفاشون أو الأكسسوارات والمكياج والديكور و الأثاث وحتى مفروشات المنزل، كما سيتم تخصيص حلقات المقبلات على الزواج وأيضا للأطفال وحديثي الولادة.



