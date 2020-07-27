للمرة الثالثة.. الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى كولومبيا لمكافحة كورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات طبية ثالثة تحمل ستة أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، تحتوي على معدات طبية عاجلة، وسيستفيد منها ستة آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

 

وقال سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا.. " ترتبط دولة الإمارات بعلاقات تاريخية مع كولومبيا، تميزت بطابع من الصداقة والتوافق والتعاون في مختلف المجالات، في ظل حرص قيادة البلدين على تنميتها وتعزيزها".

 

وأضاف: في إطار استمرار جهود دولة الإمارات في المساهمة في تعزيز قدرات القطاع الصحي في كولومبيا فقد تم إرسال طائرة مساعدات طبية ثالثة اليوم إليها، حيث سبق وأن أرسلت الدولة طائرتين تحملان 21 طنا من المساعدات الطبية بالإضافة إلى 200 ألف جهاز فحص كورونا المستجد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، استفاد منها نحو 21 ألفا من الكوادر الطبية"..

 

مؤكدا وقوف دولة الإمارات إلى جانب الدول الصديقة في ظل الظروف التي يشهدها العالم جميعاً في مواجهة تلك الجائحة.

 

يذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1144 طنا من المساعدات لأكثر من 90 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.


للمرة الثالثة.. الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى كولومبيا لمكافحة كورونا
للمرة الثالثة.. الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى كولومبيا لمكافحة كورونا
للمرة الثالثة.. الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى كولومبيا لمكافحة كورونا

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