شعبة الذهب التابعة لغرفة الصناعات المعدنية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:11 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
قال رفيق العباسي رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصري، إن ارتفاع أسعار الذهب بشكل مستمر حاليا يرجع إلى حدوث اضطرابات في الاقصاد العالمي، مشيرا إلى لجوء الحكومات والمؤسسات المالية لتغير الأرصدة من أسهم وسندات ونقد إلى المعدن النفيس.

وأضاف العباسي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أن ارتفاع أسعار الذهب يرجع لزيادة الطلب وقله العرض، وفي حالة تغير الأوضاع للأفضل واستقرار الاقتصاد العالمي أو تحسنه تبدأ حركة البيع من قبل الحكومات والمؤسسات المالية يستقر السعر أو يبدأ في الهبوط.

وحول توقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة، أشار إلى أنه من الصعب على الأفراد التكهن بمستقبل الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن الأفراد حاليا تتبع الحكومات والتي تعتمد على وجود اقتصاديون يحللون ويتوقعون ما سوف يحدث مستقبلا.

وسجل السعر العالمي لأوقية الذهب اليوم نحو 1942 دولارا، وعيار 18 (743.15) جنيه، وعيار 21 (867) جنيها، وعيار 24 (990.85) جنيه، وسجل الجنية الذهب (6936) جنيها.

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